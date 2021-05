L’estate è in arrivo, il caldo alle porte e noi stiamo per riattivare i condizionatori dopo mesi di inattività. Ma prima di rimetterli in funzione è sempre bene passarli al vaglio di una routine di controlli. Differentemente da quanto pensiamo solitamente, la manutenzione del condizionatore non deve limitarsi alla pulizia dei filtri. Ci sono altre cose di cui è bene accertarsi. Ecco 3 passaggi fondamentali che molti trascurano nel pulire il condizionatore prima dell’estate per respirare aria pulita e risparmiare sulla bolletta. Infatti, non solo la sporcizia si espande nell’aria diventando deleteria per la nostra salute, ma ridurrà anche l’efficienza del condizionatore, facendoci sprecare denaro.

Pulizia del filtro

Il filtro è la parte del condizionatore più soggetta all’accumulo di sporcizia. Di conseguenza, lì si annida una grande quantità di batteri che si riversa nell’aria appena riattiviamo il motore. Per pulire il filtro dobbiamo estrarlo dal condizionatore e dapprima togliere lo sporco più evidente con un’aspirapolvere. Poi immergiamo il filtro in una soluzione di acqua e aceto (o bicarbonato). Lasciamolo immerso qualche minuto, poi asciughiamolo.

Pulizia degli split

Gli split sono quelle griglie solitamente in plastica che determinano il flusso e la direzione dell’aria. Pulirle prima di rimettere in uso il condizionatore è essenziale. Basta sganciarli, dare una passata con acqua tiepida e sapone per i piatti, asciugarli e rimetterli al loro posto.

Pulizia del motore

Il motore esterno è la parte del condizionatore che raccoglie l’aria. La griglia che consente questo passaggio raccoglie molte impurità. Per pulirlo al meglio, sganciamolo e spazzoliamolo con una scopa. Dopodiché usiamo lo stesso panno imbevuto in acqua e sapone per piatti che abbiamo usato per gli split. Altrimenti, possiamo utilizzare anche dello sgrassatore. Asciughiamolo bene e rimettiamolo al suo posto. Filtro, split e motore, dunque: ecco 3 passaggi fondamentali che molti trascurano nel pulire il condizionatore prima dell’estate per respirare aria pulita e risparmiare sulla bolletta. Una volta adempiuti questi semplici compiti, possiamo tornare a rinfrescarci senza pensieri.

