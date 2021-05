L’alluminio è considerato un materiale a bassa manutenzione. Si pulisce più facilmente rispetto ad altri materiali come il legno o il PVC però certamente richiede una pulizia periodica. Almeno una volta al mese. Le strategie e i metodi per il lavaggio sono noti.

E Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo più volte fatto memoria dei vari trucchetti. A rigor di logica tra le varie, validissime, metodologie messe in campo, abbiamo scovato dei segreti per evitare il risciacquo. Soprattutto per avere risultati ottimi in poco tempo. Senza impiegare ore di dura fatica.

Ecco perché pulire le persiane in alluminio senza risciacquare non è mai stato così semplice con questi due trucchetti che pochi ricordano per un pulito splendente in soli 10 minuti.

I trucchi

Ovviamente sappiamo che prima del lavaggio dobbiamo spolverare per evitare di spargere la polvere e rigare le superfici. Possiamo usare una scopa pulita con setole morbide o un panno in microfibra. Se, però, non siamo in un condominio, possiamo ovviare con un gettito d’acqua pulita.

Servirà a rimuovere i grani più ostinati negli angoli strettissimi. Eviteremo così il rischio di accumulare ulteriormente la polvere quando passiamo con il panno bagnato. E questo è il primo trucchetto.

No sapone

Pulire le persiane in alluminio senza risciacquare non è mai stato così semplice con questi due trucchetti che pochi ricordano per un pulito splendente in soli 10 minuti. Veniamo quindi al secondo stratagemma.

Normalmente viene suggerito l’ottimo rimedio di utilizzare acqua calda con bicarbonato e sapone di Marsiglia. Se non ci sono macchie ostinate come grasso o oli, possiamo procedere solo con acqua calda e bicarbonato di sodio.

La pulizia e l’igiene è assicurata ed evitiamo il risciacquo. Che è un passaggio in meno che ci fa risparmiare molto tempo. Infatti dopo questo passaggio con panno e bicarbonato sciolto in acqua, possiamo asciugare.

Abbiamo così ultimato il nostro lavoro. Con poco tempo, senza risciacquo per un risultato eccellente.