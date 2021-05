Le unghie, così come le mani, sono uno dei primi biglietti da visita che presentiamo in società. Un po’ come i capelli e l’igiene dentale. Ma, se la mascherina può coprire una delle nostre trascuratezze, le mani sono sempre in bella vista. Seppur con tutte le precauzioni della pandemia, che ci impediscono il contatto fisico. Ma, mani e unghie, soprattutto per il gentil sesso, rappresentano un vero e proprio investimento sulla propria persona. È questo il segreto che i migliori estetisti vorrebbero sapere per eliminare velocemente le unghie ingiallite e farle tornare sane e bianchissime con pochi sforzi.

Cosa accade alle unghie ingiallite

Ma, cosa accade fisiologicamente alle nostre unghie, quando ingialliscono? Innanzitutto, non dobbiamo assolutamente spaventarci, perché il cambio di colore delle unghie, non indica delle carenze genetiche o alimentari. Non colleghiamo questo piccolo difetto a un’eventuale e più pericolosa decalcificazione. Non è così. Nella maggior parte dei casi, infatti, l’ingiallimento delle unghie può dipendere dalla nicotina delle sigarette o dall’utilizzo di smalti troppo acidi. Così, come può accadere per gli uomini al lavoro, al contatto, senza guanti con soluzioni aggressive. Solo raramente le unghie ingiallite dipendono dalla micosi, cioè dal fungo delle unghie. In questo caso allora sarà bene affidarsi a uno specialista.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Dal bagno e dalla cucina il trattamento perfetto

È questo il segreto che i migliori estetisti vorrebbero sapere per eliminare velocemente le unghie ingiallite e farle tornare sane e bianchissime con pochi sforzi. I nostri due trucchetti vengono dal bagno e dalla cucina.

Il primo sistema è infatti più semplice di quanto possiamo pensare: il dentifricio. Se utilizziamo quelli concentrati, ad alta azione sbiancante, saranno perfetti non solo per i denti ma anche per le unghie. Infatti, i loro principi attivi svolgono la stessa identica performance sia sul calcio dei denti che su quello delle unghie.

Il secondo metodo è antichissimo e deriva direttamente dall’antica Grecia. Lo conoscono davvero in pochissimi, perché prevede l’utilizzo dell’olio extravergine di oliva. Basterà applicarne qualche goccia sulle unghie, magari con un pennellino. Lasciar agire per un quarto d’ora circa, sciacquando puoi le mani sotto l’acqua. Un sistema assolutamente naturale, veloce ed economico per togliere quel fastidioso color giallo dalle nostre unghie.

Approfondimento

Per proteggere i nostri preziosissimi occhi dagli schermi di telefoni e computer ecco l’idea giusta con 10 minuti di strepitoso yoga oculare