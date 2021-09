Ormai sappiamo bene che l’estate non è una grande amica dei capelli. Il sole, il caldo, il mare e i conseguenti lavaggi frequenti possono stressare il capello che, dopo qualche tempo, si ritrova spento e crespo. Le punte si sfibrano, le lunghezze si seccano, e ci accorgiamo anche solo toccandoli che i nostri capelli sono rovinati. I capelli rovinati sono difficili da gestire: non mantengono la piega, si increspano immediatamente e soprattutto si annodano e si spezzano facilmente. Dunque, come risolvere il problema? Ecco 3 maschere ricostituenti fai da te e completamente naturali adatte per capelli rovinati.

Purtroppo, se i capelli sono troppo rovinati, l’unica cosa che si può fare è tagliarli. In questo modo ci assicureremo che la parte rovinata vada via e quella sana sarà libera di crescere bene. Se però i nostri capelli non sono troppo rovinati ma solo stressati dai mesi estivi, possiamo provare ad aiutarli con queste maschere ricostituenti fai da te.

Maschera nutriente per capelli secchi

Ingredienti:

2 uova;

3 cucchiai di aloe vera;

2 cucchiai di olio di ricino;

il succo di mezzo limone;

2 cucchiai di zucchero di canna.

Procedimento:

mettiamo in un frullatore le uova, l’aloe vera e l’olio di ricino. Frulliamo il tutto fino a quando non avremo ottenuto un composto dalla consistenza densa. Se il composto è troppo liquido possiamo aggiungere dell’amido di mais per addensarlo ulteriormente. Una volta ottenuta la consistenza desiderata aggiungiamo il succo di limone e lo zucchero di canna e frulliamo il tutto, incorporando gli ingredienti al composto. Applichiamo la maschera solo sulle lunghezze e lasciamola in posa per circa 30 minuti prima di risciacquare.

Maschera rinforzante

Ingredienti:

2 uova;

1 avocado;

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

3 cucchiai di maionese (meglio se fatta in casa);

2 cucchiai di miele biologico.

Procedimento:

Mescoliamo tutti gli ingredienti con un frullatore e applichiamo la maschera su tutta la testa, cuoio capelluto incluso. Avvolgiamo il capo con della pellicola trasparente per evitare eventuali gocciolii di prodotto e lasciamo la maschera in posa per circa 3 ore. Risciacquiamo e laviamo i capelli normalmente con shampoo e balsamo.

Maschera anti-doppie punte

Ingredienti:

2 cucchiai di olio di Argan;

1 cucchiaio di olio di cocco;

5 gocce di olio essenziale alla lavanda.

Procedimento:

Anche in questo caso mescoliamo tutti gli ingredienti e applichiamo qualche goccia di prodotto finito sul palmo delle mani. Scaldiamo il palmo delle mani e poi applichiamo il prodotto solo ed esclusivamente sulle lunghezze, concentrandoci in particolar modo sulle punte. Lasciamo in posa la maschera per circa 30 minuti prima di risciacquare.

