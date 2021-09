Non tutti ne sono a conoscenza, ma c’era un tempo in cui le pellicole italiane erano acclamate dalla critica italiana ed estera. Tra le pellicole prodotte nel nostro Paese si possono infatti contare capolavori immortali, come i drammatici “Ladri di biciclette” e “La strada. Oggi andremo alla scoperta di alcune di queste opere capaci di accompagnarci nelle tarde ore serali. Infatti, passare delle bellissime serate è semplice quando si guardano questi stupendi film italiani. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Gli imperdibili capolavori del genio italiano

Italia, paese famoso in tutto quanto il mondo per la sua produzione di capolavori artistici e letterari. Eppure, spesso siamo proprio noi italiani a non conoscere alcune delle migliori opere create dai nostri conterranei. Per questo motivo in un precedente articolo abbiamo analizzato alcune dei più bei romanzi della nostra letteratura. Oggi andremo invece a presentare alcuni dei film italiani più apprezzati nel mondo.

Iniziamo con il famoso film “La vita è bella”, pluripremiata pellicola italiana nata dalla mente geniale dell’attore Roberto Benigni. Le vicende narrate si svolgono in un Italia durante un arco di tempo che inizia nel 1939 per concludersi nel 1945. Seguiremo quindi la storia di Guido Orefice, giovane di origine ebree, e della sua famiglia, durante uno dei periodi più drammatici della storia europea. Saremo così accompagnati alla scoperta di una trama che si muove tra il dramma e la commedia, raggiungendo un finale tanto amaro quanto indimenticabile. Un film straordinario che è stato capace di vincere nel 1999 ben 3 premi Oscar.

Passare delle bellissime serate è semplice quando si guardano questi stupendi film italiani

Torniamo invece indietro di quasi settanta anni per andare alla scoperta di uno dei capolavori di Federico Fellini. Parliamo di “La Strada”, film in cui si analizza la violenta realtà della vita dei girovaghi e il dramma dell’incomunicabilità. Seguiremo infatti le vicende di Gelsomina, giovane e gentile ragazza che viene affidata a Zampanò, zingaro selvaggio e iracondo. Nel corso della storia scopriremo i dettami della loro relazione e il loro tragico epilogo. Un capolavoro da non perdere, premiato nel 1957 con un premio Oscar.

Finiamo con uno dei film italiani più famosi nel mondo, risalente al lontano 1948. Parliamo di “Ladri di Biciclette”, capolavoro assoluto firmato da Vittorio de Sica. Nello svolgersi di questa pellicola andremo alla scoperta di un Italia povera, che ancora patisce le devastanti conseguenze della Seconda guerra mondiale. Un classico impegnativo a cui dedicare con tranquillità un bel sabato sera in compagnia.

