Molti di noi torneranno subito al lavoro. Un minibreak per Pasqua e Pasquetta e poi via, di nuovo in trincea. Aspettando poi il mini-ponte del 25 Aprile e quello successivo di inizio maggio. Ecco allora che, dopo la maratona a tavola di Pasqua e le grigliate di Pasquetta, arriva sera che siamo stanchi morti. Ancor di più se abbiamo fatto una gita fuori porta, magari con lunghe code in macchina. Prima di rituffarsi al lavoro, ecco allora che potremmo chiudere in bellezza con questa esilarante commedia in onda su Netflix. 3 attori speciali per un paio d’ore di divertimento puro tra gag e risate. A crepapelle. Dopo le scorpacciate di Pasqua e le sfuriate di Pasquetta, ecco il film per tutta la famiglia prima del rientro a scuola e al lavoro.

Un trio da brividi in questa commedia tutta da vedere

Nicole Kidman, Adam Sandler e Jennifer Aniston tutti assieme nello stesso film sono praticamente garanzia di successo. È quello che accade in “Una moglie per finta”. C’è uno stimato chirurgo plastico che incontra la donna dei sogni. Ma, per conquistarla, coinvolge la sua assistente alla poltrona, sposata e con prole, chiedendole di fare la parte della moglie. Una serie di equivoci senza sosta, tra gaffe continue e gags spassose. Adam Sandler più impacciato e divertente che mai, Jennifer Aniston in tutto il suo fascino comico e Nicole Kidman nella veste di bellezza altera e superba. C’è davvero tutto per divertirsi alla grande.

Dopo le scorpacciate di Pasqua e le gite e grigliate stancanti di Pasquetta stravacchiamoci sul divano per vedere questa commedia con 3 strepitose stelle di Hollywood

È piaciuto molto agli spettatori questo film, disponibile su Netflix per gli abbonati e diretto da un esperto di commedie: Dennis Dugan. Nel suo palmares, altre commedie divertenti come:

“Piccola peste”;

“Mai dire Ninja”;

“Io vi dichiaro marito e marito”;

“Un weekend da bamboccioni 1 e 2”.

Nei primi 2 mesi di programmazione solo in Italia il film guadagnò quasi 2 milioni di euro. Mentre il pubblico ha gradito il film, la critica non è stata tanto leggera. Come spesso accade, pubblico ed esperti si dividono nel giudizio di una pellicola. Ricordando di non perdere nemmeno questa spassosissima commedia.

