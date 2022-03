È un gioiello incastonato nel centro Italia quest’incantevole borgo da visitare in un giorno di primavera tra natura e buon cibo

A pochi giorni dall’arrivo della primavera, iniziamo ad immaginare piacevoli gite fuori porta per godere appieno di un clima gradevole.

Chi ama viaggiare ha vissuto con particolare sofferenza le restrizioni degli ultimi periodi. Ecco perché passare un po’ di tempo lontani da casa può sembrare ancora più piacevole.

Se il nostro tempo a disposizione è poco e non vogliamo spendere molto andando lontano, oggi abbiamo in mente una meta davvero stupenda.

In Italia, ogni Regione ha luoghi meravigliosi e tutti da scoprire. Questo viaggio oggi ci porta nel centro Italia, in un piccolo borgo davvero speciale.

La capitale del tartufo

Nel cuore delle Marche, in provincia di Pesaro e Urbino, si trova Acqualagna, un piccolo borgo di circa 4mila abitanti. La natura incontaminata circonda questo borgo famoso in tutta Italia per la produzione di tartufo. Acqualagna è il luogo perfetto da visitare in una bella giornata primaverile. Infatti, potremo ammirare paesaggi fantastici esplorando questo luogo a piedi o facendo delle escursioni in bicicletta.

Tuttavia, Acqualagna non è nota solo per la natura rigogliosa e i tartufi. In questo luogo si respira tanta storia e cultura e ciò diventa subito evidente non appena giunti nel borgo.

Questo piccolo borgo possiede molti punti di interesse sia storico architettonico, sia naturalistico. Proprio qui, ad esempio, possiamo ammirare l’Abbazia di San Vincenzo al Furlo.

Quest’abbazia benedettina, risalente al X secolo, originariamente possedeva due navate. L’abbazia fu danneggiata in un incendio e venne ricostruita nella seconda metà del XIII secolo. Oggi all’interno c’è una sola navata con volte a crociera e possiamo ammirare qualche affresco quattrocentesco. All’esterno, invece, la chiesa presenta una facciata semplice e lineare.

A meno di 10 minuti dal borgo, possiamo ammirare la Riserva Naturale del Furlo. Questo luogo meraviglioso ci consente di fare un tuffo nella natura attraverso percorsi naturalistici. Se abbiamo bisogno di fuggire dal caos e staccare la spina, questo è il posto che fa per noi.

La Riserva Naturale del Furlo misura circa 3.600 ettari ricchi di verde e di specie animali come aquile, falchi, caprioli e daini.

Cosa mangiare ad Acqualagna

Acqualagna è un gioiello incastonato nel centro Italia in cui possiamo mangiare bene immersi nella natura più rigogliosa.

Proprio qui, tra ottobre e novembre, si tiene l’importante Fiera Nazionale del Tartufo, dove potremo acquistare e degustarne diversi tipi. Questa non è l’unica manifestazione dedicata al pregiatissimo prodotto, ma è la principale.

In ogni ristorante troveremo i prodotti tipici della zona, che variano in base alla stagionalità. Da non perdere, oltre al tartufo bianco, ci sono la pera angelica tipica del pesarese e il Bianchello del Metauro.

