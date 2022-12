Ecco 3 fantastici lavoretti di Natale per addobbare casa col fai da te in modo semplice e creativo

Desideriamo una casa originale in vista del Natale? Ebbene, noi stessi potremmo darle quel pizzico di creatività in più che la renderà unica. Basteranno 3 semplici creazioni fatte in casa a tema feste a cui ci affezioneremo in un attimo. Scopriamo di quali si tratta e come realizzarle.

Decorare casa in attesa del Natale è un divertente passatempo. Arrivati a questo punto, però, le idee potrebbero scarseggiare. Se non avessimo intenzione ancora una volta di utilizzare i soliti addobbi, potremmo gradire qualche idea alternativa. Ma che cosa rende speciali le decorazioni proposte? Semplice, il fatto che saremo noi stessi a dare loro vita. Comodamente in casa nostra e con quel poco che serve a disposizione.

Ecco 3 fantastici lavoretti di Natale che renderanno l’ambiente più accogliente

Col bricolage possiamo materializzare un sacco di creazioni che vivacizzeranno l’ambiente domestico. Le solite palle e la ghirlanda messa fuori dalla porta sono un must, ma potrebbero non bastare. In fin dei conti, ce le hanno anche i vicini. Per questo, per differenziare la nostra abitazione dalle altre, potremmo innanzitutto creare un albero. Ovviamente non il solito, ma uno in miniatura fatto con la pasta.

Si parte piegando a cono un cartoncino verde, o comunque colorato. Incolliamo i lati con la colla a caldo perché non si aprano, quindi ritagliamo la punta. Proseguiamo inserendo uno nell’altro due rotoli di carta igienica e li infiliamo nell’albero, per fare il tronco. Ora possiamo incollare una per volta le penne, o la pasta che abbiamo scelto, sul cono. Infine, con un pennellino e delle tempere lo coloriamo tutt’attorno e lo decoriamo a piacere.

Candele profumate agli agrumi

La seconda idea profumerà tutta la casa di buono. Infatti, si tratta di fare delle candele con la buccia delle arance. Iniziamo tagliando i frutti a tre quarti di altezza. Quindi preleviamo tutta la polpa all’interno e conserviamo la buccia cava. Prendiamo delle candele e le tagliamo in pezzetti, prelevando lo stoppino. Facciamo attenzione a non romperlo.

Adesso facciamo bollire dell’acqua in un pentolino. Poi vi adagiamo un barattolo di latta con dentro la candela a pezzi e parte di un pastello di cera arancione. Quando questa si scioglierà completamente potremo spegnere il fuoco. Proseguiamo legando lo stoppino a uno spiedino di legno che posizioneremo orizzontalmente sopra la buccia. Per finire, versiamo la cera all’interno fin quasi all’orlo, aspettiamo che si indurisca e togliamo il bastoncino.

Campanelle con capsule del caffè

L’ultima proposta è un’intelligente nonché originalissima idea di riciclo. Se abbiamo una macchina da caffè possiamo servirci delle capsule per abbellire l’albero natalizio. Scegliamole a coppie e partiamo eliminando l’estremità superiore. Togliamo il caffè all’interno e laviamole sotto l’acqua corrente.

Con la punta di una forbice, facciamo un foro alla base delle capsule e vi facciamo passare un filo di cotone. Ci servirà a tenerle unite e appenderle insieme. A questo punto pratichiamo un nodo allo spago internamente, poi vi leghiamo dentro delle campanelline. Infine, facciamo un fiocco con del nastro di raso per unire i due lati del filo. Ecco 3 fantastici lavoretti di Natale con cui personalizzare magnificamente la nostra casa.