Come realizzare dei bellissimi centrotavola natalizi con pigne e candele per decorare la casa

Con il Natale in arrivo, molti di noi si sono già dedicati alla decorazione della propria casa. Oltre ad abbellire salotti e terrazzi, questa è una buona occasione per rendere anche la nostra tavola unica. Bastano pochi elementi economici, come pigne e candele, per rendere la nostra cena ancora più unica.

Arrivano le feste natalizie ed è il momento di iniziare a decorare la casa. Da dicembre, infatti, molti iniziano a preparare l’albero di Natale e appendere bellissime decorazioni. Questo periodo è sicuramente uno dei migliori perrendere la nostra casa accogliente e originale.

Ogni angolo e stanza, infatti, può essere curato nei minimi dettagli. Se sappiamo già che non mancheranno cenoni e pranzi a casa, allora possiamo pensare a qualche centrotavola natalizio fai da te. Non dovremo spendere un occhio della testa per creare una tavolata degna di un ristorante. Ci bastano queste idee semplicissime e veloci, da creare nel tempo libero.

Il legno come protagonista dei nostri progetti

La prima idea vede come protagonisti deidischi di legno. Mettiamoil più grande infondo e poi incolliamo uno medio e uno piccolo sopra ad esso. Prendiamo successivamente dei portacandele, che andranno incollati sul disco superiore. Infine, aggiungiamo negli spazi vuoti agrifogli, pigne e bacche in modo fa abbellire il centro tavola.

Possiamo anche utilizzare la corteccia di un pino da decorare. Questo è un ottimo trucco su come realizzare dei bellissimi centrotavola natalizi. Incolliamo aquesto pezzo uno strato di muschio. Poi, aggiungiamo dei pezzi di cannella e delle candele, incollate alla corteccia. Infine, inseriamo quello che vogliamo per abbellire. Dai fiocchi alla frutta secca, ma anche delle spezie, potrebbero trasformare questo centrotavola in un’opera d’arte.

Un altro centrotavola molto originale è quello fatto con piccoli alberi di Natale. Possiamo realizzarli in tantissimi modi. Per esempio possiamo ricreare questo simbolo con dei pezzi di pigna, da ricolorare di bianco o di verde. Un altro modo è quello di creare degli alberi con foglie e frutta secca incollati fra loro.

Come realizzare dei bellissimi centrotavola natalizi con le candele galleggianti

Non tutti conoscono la possibilità di fare una decorazione con delle candele galleggianti. Questo centro tavola non solo è semplicissimo, ma sorprenderà parenti e amici durante le festività natalizie. Per prima cosa prendiamo un contenitore di vetro e aggiungiamo bacche, pigne e frutta secca. Poi mettiamo dell’acqua all’interno e delle candele galleggianti. Molto veloce e facile da fare.

Infine, l’ultima idea è quella di realizzare un centro tavola per chi ama i dolci. Per prima cosa prendiamo dei barattoli di vetro e riempiamoli con l’ovatta. Aggiungiamo poi delle caramelle a bastoncino e fissiamoli nell’ovatta. Decoriamo i barattoli con palline colorate, nastri e vari elementi del Natale. In questo modo non solo avremo abbellito la nostra casa, ma potremo anche mangiare dei deliziosi dolcetti a fine pasto. Decorare la tavola per il Natale non è solo un divertimento, ma anche un modo perrendere i nostri ritrovi ancora più speciali.