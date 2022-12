Mantenersi leggeri a tavola prima di Natale, ecco 2 piatti unici da cucinare

In vista degli abbondanti pranzi di Natale, è consigliabile mantenersi leggeri. Un modo per godere maggiormente delle prelibatezze di questo periodo festivo. E soprattutto un modo per salvaguardare la nostra salute. Tutto questo è possibile grazie a 2 piatti unici. Nei prossimi paragrafi scopriremo cosa cucinare prima di Natale.

I generosi pranzi di Natale mettono a dura prova il nostro stomaco. Difficile resistere ai piatti della tradizione e anche ai buonissimi dolci natalizi. A Natale non si rinuncia proprio a niente, proprio per questo è meglio arrivarci leggeri ed in forma. Nei giorni che precedono le feste è possibile mangiare meno ma con gusto. Cucinare piatti unici, semplici ma completi, aiuta a mantenersi leggeri a tavola prima di Natale. Di seguito 2 proposte a base di carne e pesce. Ecco 2 ricette da realizzare da oggi in poi.

Zuppa di riso e pollo

Un piatto unico a base di carne bianca può aiutarci a rimanere leggeri. Ideale in questo periodo è una bella zuppa calda. La zuppa di riso e pollo è una ricetta semplice ma soddisfacente. Per realizzare questo piatto per circa 4 persone ci occorrono i seguenti ingredienti:

2 cucchiai di olio d’oliva;

400 g di petto di pollo, spellato, disossato e tagliato a dadini di 1 cm di lato;

2 carote medie affettate finemente;

1 costola di sedano affettato fine;

1 cipolla tagliata sottile;

200 g di riso;

sale;

pepe;

1 litro di brodo di pollo;

2 cucchiai di prezzemolo tritato.

Per cucinare la zuppa è necessaria una casseruola dalle pareti alte. Scaldare l’olio e dorare il pollo in modo uniforme. Unire le carote, poi, il sedano, la cipolla e il riso. Lasciare insaporire, unire il sale, il pepe e infine bagnare con il brodo bollente. Portare a cottura il riso, unire anche il prezzemolo e servire.

Mantenersi leggeri a tavola prima di Natale è possibile

La seguente proposta è a base di pesce, la torta di gamberi. Per fare di un piatto di gamberi una sostanziosa portata unica ci occorrono i seguenti ingredienti:

30 g di burro;

320 g di gamberi sgusciati, privati del filo intestinale e tagliati a pezzetti;

280 g di piselli sgranati e sbollentati per 5 minuti in acqua salata;

3 uova;

120 g di farina;

7 cucchiai di latte;

sale;

pepe bianco.

Con questi ingredienti possiamo realizzare circa 4 porzioni. Bisogna scaldare il forno a 200°. Ungere una teglia con 10 g di burro e fondere il rimanente in una padella a fiamma viva. Unire i gamberi e rosolarli per 2 minuti. Poi mescolare i piselli e rosolare per un altro minuto. Sbattere le uova in una ciotola fino a farle divenire spumose e aggiungere la farina. Aggiungere il latte, il sale, il pepe e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo. Distribuire sul fondo della teglia i gamberi e i piselli. Versare sopra il composto. Infornare per circa 40 minuti. Infine, sfornare e servire la torta calda.