Casa profumatissima anche a Natale con 3 deodoranti fatti in casa con pochi soldi

Conto alla rovescia e corsa sfrenata agli ultimi regali di Natale, cercando magari qualcosa di davvero originale e poco comune. Scopriamolo insieme.

Sotto l’albero sarebbe anche bello trovare qualcosa di alternativo. Gli italiani torneranno anche a viaggiare, secondo le previsioni dei tour operator e tra Natale e Capodanno potremmo anche approfittare di qualche meta davvero piacevole. Per chi resta a casa invece, tra amici e famiglia, ecco che ci sarà la spesa per pranzi e cene, ma anche qualche aperitivo davvero sfizioso. Eppure, pochi pensano che nell’ambiente casalingo, oltre ai profumi e agli aromi dei cibi cotti, potremmo sentire anche qualche odore poco piacevole. Ecco che allora, in maniera abbastanza originale, andremo a vedere come creare dei deodoranti natalizi che presentino un profumo delicato e delizioso ai nostri ospiti.

Il caro e vecchio trucco della nonna che non passa mai di moda

Chissà quanti di noi ricorderanno quelle pentoline messe sul fuoco o sul caminetto nelle case delle nostre nonne. Ma non c’era solo il ragù a girare, o la minestra e la polenta. Le nostre nonne in maniera molto saggia creavano dei deodoranti naturali per ambiente, facendo bollire l’acqua assieme alle spezie. Come dimenticare infatti quel meraviglioso e intenso profumo di chiodi di garofano o di cannella che sentivamo in cucina e in sala.

Merito proprio dell’acqua che, portata a ebollizione insieme alle spezie, fornisce agli ambienti circostanti dei profumi davvero gradevoli. Arte di casa che porta anche qualche altro trucco imperdibile delle nonne.

Casa profumatissima anche a Natale con 3 deodoranti fatti in casa e su consiglio della nonna

Ci sono in commercio candele profumate davvero speciali e alcune tradizionalmente scelte come regali di Natale. Belle, colorate e profumate, ma talvolta anche pronte anche a svuotarci il portafoglio. Ecco allora che potremmo riutilizzare qualche bottiglietta vuota che abbiamo in casa per creare un diffusore di aromi fai da te davvero prezioso.

E potremmo avere in casa dei bastoncini di bambù di qualche diffusore che abbiamo già usato, aggiungendo nella bottiglietta e sui legnetti qualche goccia di olio essenziale a nostro piacere. E attenzione perché potremmo creare dei deodoranti davvero profumati anche con qualche bottiglia di vodka o grappa alla frutta, piacevolmente riutilizzabili anche come deodoranti. D’altronde, siamo italiani e le idee proprio non ci mancano! Casa profumatissima anche a Natale con 3 deodoranti fatti in casa con pochi spicci, ma pronti a stupire gli ospiti.