Vietato buttarli, ecco 2 idee top per riciclare i tovaglioli della nonna oltre alla solita tovaglia

I vecchi tovaglioli di stoffa sono un oggetto sempre prezioso. Infatti, anche dopo il loro utilizzo si possono riciclare in modo intelligente. Non sappiamo come? Ecco due idee carine e semplici per riutilizzarli in casa.

Abbiamo così tanti oggetti in casa nostra che di alcuni perfino ci scordiamo. Potrebbe essere il caso dei tovaglioli della nonna, che tenevamo in qualche cassetto e non abbiamo mai usato. O forse lo abbiamo fatto, e ormai pensiamo che non ci servano più. Sbagliato! Anche dopo anni di onorato servizio sulla tavola, i vecchi tovaglioli potrebbero tornare utili per qualche simpatica idea fai da te. Di cosa stiamo parlando? Delle due splendide creazioni che prenderanno vita in un battibaleno proprio davanti ai nostri occhi.

Vietato buttarli, ecco 2 idee spiegate passo per passo coi nostri tovaglioli

La prima proposta sarà una splendida decorazione per la cucina. Infatti, coi nostri tovaglioli realizzeremo un grazioso copriforno. Innanzitutto, dovremo ritagliare dalla stoffa tre rettangoli di dimensioni differenti. Per ogni pezzo possiamo tener conto di queste misure: 87×31, 17,5×21 e 31×13 cm. Adesso calcoliamo circa tre centimetri dal bordo dell’ultimo lembo e da quel punto rigiriamo le estremità all’interno.

Fatto questo pieghiamo insieme i rettangoli restanti, poi li cuciamo a circa 0,5 cm dal bordo. Infine, li risvoltiamo. A questo punto pieghiamo in due il primo pezzo e prendiamo le misure per attaccare le bretelle. Per realizzare quest’ultime dovremo ricavare un paio di strisce di stoffa, calcolando le dimensioni che più ci aggradano. Per finire, usiamo dell’ovatta per imbottire il copriforno. Posizioniamone un po’ anche sotto, fissando qualche spillo per tenere tutto fermo. Se vogliamo possiamo anche cucire l’ovatta sui bordi, facendo il risvolto come in precedenza.

Idea n.2

Se ci avanza un po’ di stoffa o preferiamo una proposta alternativa, possiamo utilizzare i tovaglioli per creare un segnalibro originale.

Prima di tutto prendiamo le misure, appoggiando il tovagliolo su un cartoncino. Quando avremo le dimensioni che reputiamo più adatte, ritagliamo la stoffa e la incolliamo sulla base di cartone, che sarà leggermente più larga.

Per dare originalità potremmo fare delle cuciture a zig-zag. Infine, foriamo un lato del segnalibro con una perforatrice e vi agganciamo un filo di lana da cui far pendere un grazioso charme. Come abbiamo visto i tovaglioli sono preziosi, per cui è vietato buttarli, ecco 2 idee che non ci faranno pentire di averli conservati.

2 modi creativi per piegare i tovaglioli per Natale

Per dare un tocco di eleganza alla tavola natalizia, potremmo creare qualche forma originale coi nostri tovaglioli. Per esempio, potremmo ricreare un fiocco; basterà dividere la stoffa a triangolo e piegare all’interno il vertice. Terminiamo arrotolando verso il centro il tovagliolo e inserendo un nastro o quel che abbiamo a disposizione.

In maniera altrettanto facile possiamo riprodurre una candela. Pieghiamo il tovagliolo a triangolo, ma senza far combaciare perfettamente i due lati. Ripieghiamo di qualche centimetro all’interno la base e, partendo da questa, arrotoliamo la stoffa fino alla punta. Non ci resta che infilare la parte che pende nella piegatura e goderci la nostra bellissima creazione.