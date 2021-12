Tutte noi amiamo avere una chioma ben curata e in ordine facendo il minimo sforzo. Avere capelli in salute è però una bella sfida, soprattutto nella vita concitata che conduciamo: il tempo per concederci trattamenti di bellezza è poco.

Non dobbiamo disperare, infatti è possibile avere capelli ordinati anche senza passare molto tempo dal parrucchiere, se seguiremo questo semplice consiglio. Infatti, non tutti lo conoscono ma è questo l’accessorio che ogni donna dovrebbe usare per avere capelli sempre al top.

Le continue aggressioni che subiscono i capelli

I nostri capelli sono una parte del corpo sensibile e delicata, che andrebbe trattata con estrema cura. I capelli tendono spesso a diventare secchi e sfibrati, a causa degli agenti atmosferici, lo smog e l’attrito con le superfici.

Tutti noi sappiamo bene come l’umidità, l’inquinamento e la pioggia possono rovinare le nostre chiome e per questo d’inverno cerchiamo di minimizzare questi danni: usiamo maschere nutrienti specifiche e oli nutrienti ricostruttivi.

In pochi, però, sanno che anche il contatto con alcune superfici possono sfibrare e danneggiare i filamenti capillari. In poche parole, i capelli ogni volta che sfregano con cappelli, sciarpe, poggiatesta e cuscini subiscono danni più o meno visibili. Per questo motivo in molte donne hanno iniziato ad usare un semplice accessori che promette di proteggere i capelli da questi danni.

Sempre più diffusa è l’abitudine di proteggere i capelli quando si è in casa e durante la notte. In questi momenti molte di noi tendono a legare in capelli in maniera frettolosa per comodità ma non sanno che questo potrebbe danneggiare le nostre chiome. Durante la notte, poi, il cuscino e la sua stoffa ruvida sfregano contro le fibre capillari spezzandole e originando doppie punte.

La soluzione che in molte stanno adottando è quella di coprire il capo con un turbante di seta pura.

La fibra naturale di questo filato è perfetta per proteggere i capelli: la sua liscezza e morbidezza accompagnano ogni singolo capello evitando attriti e sfregamenti. Se vogliamo avere capelli sempre perfetti, luminosi e voluminosi non ci resta che usare un turbante di seta quando siamo in casa esoprattutto durante la notte mentre dormiamo. I nostri capelli rimarranno più a lungo puliti e pettinati e saranno visibilmente più sani.

