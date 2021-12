A qualsiasi donna, almeno una volta nella vita, sono servite delle forcine per capelli. Sono sempre risultate utili per ogni tipo di acconciatura, o semplicemente per metter da parte la frangetta che va davanti agli occhi.

Ma se vi dicessimo che acconciare i capelli non è il loro unico impiego? Non solo per le acconciature, le forcine per capelli possono essere utilizzate per questi 10 usi alternativi davvero ingegnosi. Idee che ci faranno risparmiare tempo e denaro dato che un semplice oggetto economico può risultare utile in diversi ambiti.

Se la curiosità è insita in noi e amiamo il riciclo e le idee stravaganti, andiamo a scoprire insieme cosa una semplice forcina riesce a fare.

Non solo per le acconciature, le forcine per capelli possono essere utilizzate per questi 10 usi alternativi davvero ingegnosi

Eyeliner perfetto

Per chi non ha dimestichezza nel fare la linea perfetta, sarà sufficiente appoggiare il beccuccio aperto delle forcine vicino la coda dell’occhio e colorare l’interno con l’eyeliner.

Chiudi pacco

Non abbiamo più la molletta per chiudere le confezioni della pasta o dei biscotti? Nessun problema, basterà prendere una forcina, piegare il pacco e fissarla.

Segnalibro

Se le ‘orecchie’ sulle pagine dei nostri libri non ci piacciono e non abbiamo nulla per ricordarci dove eravamo arrivati, una forcina può correre in nostro aiuto.

Graffette

Se non abbiamo le mollette per fissare più fogli insieme, possiamo utilizzare una forcina come se fosse una graffetta.

Cintura fissata

L’estremità della cintura che rimane troppo lunga può essere fissata con una semplice forcina. Se dello stesso colore nemmeno si noterà e non ci darà alcun fastidio.

Andiamo a vedere gli ultimi fantastici usi

Nail art

Le puntine arrotondate delle forcine possono essere usate per fare dei piccoli pallini sulle nostre unghie dando un meraviglioso effetto a pois.

Fermacravatte

Per tenere fissata la cravatta e mantenerla nella posizione corretta sotto una giacca o un gilet una forcina può fare al caso nostro.

Foulard

Una pashmina, o un foulard, può essere avvolta intorno alla testa e fissata con alcune forcine per dare l’effetto turbante ed avere un look davvero cool.

Apri lucchetto

Se abbiamo perso la chiavetta del nostro lucchetto, niente panico! Con le forcine è davvero semplice riuscire ad aprirlo.

Ferma orli

Se ci mancano gli spilli e dobbiamo fissare la misura di un orlo, di un pantalone ad esempio, basterà infilare la forcina sul punto desiderato.

Ci siamo resi conto di in quanti modi una semplice forcina per capelli può essere utilizzata? Il bello che non sono nemmeno gli unici, se ci pensiamo bene potremmo stupirci dei molteplici usi di questo semplice oggetto.