Ecco 3 conti deposito per guadagnare un interesse del 2,50% lordo sui soldi vincolati 12 mesi

Il rialzo dei rendimenti sul reddito fisso, libretto postale incluso, sta coinvolgendo anche il conto deposito (CD). Si tratta di uno speciale conto sul quale i risparmi in eccesso fruttano un interesse positivo.

Se l’intermediario aderisce al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) il deposito è garantito fino a 100mila euro. Spesso questi strumenti non prevedono costi di sottoscrizione, gestione e chiusura finale, tranne gli oneri fiscali. Ossia l’aliquota del 26% sugli interessi e l’imposta di bollo del 2X1.000 sui soldi depositati.

Il mercato pullula di promozioni speciali per la vecchia e/o nuova clientela. In genere ruotano intorno al rendimento e/o l’imposta di bollo a carico della banca al posto del cliente per un dato periodo di tempo.

Premesso ciò, ecco 3 conti deposito per guadagnare un interesse del 2,50% grazie alle recenti promozioni.

Anche il conto deposito di CheBanca! offre il 2,50% annuo lordo

Il CD di CheBanca! consente di vincolare i risparmi a 3, 6 e 12 mesi. La banca riconosce gli interessi in anticipo, al momento dell’apertura del vincolo. Il titolare del conto potrà prelevare tale somma o lasciarla sul conto a maturare nuovi interessi al tasso annuo base.

La promo lanciata dall’intermediario riconosce l’interesse al 2,50% annuo lordo per chi vincola nuova liquidità a 12 mesi. Non ci sono spese di apertura, gestione e chiusura, tranne gli oneri fiscali. L’importo minimo e massimo vincolabile è, rispettivamente, di 100 e di 3 milioni di euro. Il CD può avere massimo 2 intestatari e massimo 5 conti d’appoggio diversi dai conti aperti presso CheBanca!

Per i nuovi clienti, dal 14 novembre basta aprire il CD, versare nuova liquidità e vincolarla a 12 mesi entro la fine dell’anno. L’accredito del 2,50% annuo lordo di interessi arriva subito, al momento del vincolo.

Per chi è già cliente, la banca ha rilevato il 31 ottobre i saldi posseduti dal cliente su tutti i rapporti aventi stessa intestazione. Il tasso promozionale del 2,50% annuo lordo è concesso sulle somme eccedenti tali saldi che siano ovviamente vincolate per 12 mesi entro il 31 dicembre.

Ecco 3 conti deposito per guadagnare un interesse del 2,50% vincolando i risparmi per soli 12 mesi

Anche il Gruppo olandese ING abbiamo visto che offre un interesse lordo annuo del 2,50% sulle somme vincolate 12 mesi. La promo è valida per chi apre il c/c Arancio entro l’anno e lo attiva e vincola le somme entro il 17 gennaio. Inoltre bisogna accreditare la pensione o lo stipendio sul conto.

Infine ecco Conto Progetto dell’omonima banca, senza nessuna durata prestabilita. La banca prevede che le somme siano disponibili sul conto d’appoggio dopo 32 giorni dalla richiesta, senza penale.

Ora, per tutti i nuovi clienti che apriranno il conto entro il 31 gennaio Banca Progetto riconoscerà un tasso promozionale del 2,50% fino al 30 giugno 2023. Poi dal 1° luglio il tasso è del 2% per i successivi 6 mesi, mentre la banca si accollerà l’imposta di bollo fino a tutto il 2023.

Invece l’offerta per i clienti già in essere alla data del 31 ottobre prevede un tasso promozionale del 2% fino a tutto il 2023. Anche in questo caso l’imposta di bollo resta a carico della banca fino al 31 dicembre 2023.