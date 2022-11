Dicembre inizia alla grandissima per i Pesci e altri 3 segni che avranno un oroscopo da sogno

Finalmente ci siamo. Inizia oggi la settimana che porta al mese di dicembre, uno dei periodi più emozionanti e suggestivi dell’anno. Tra pochi giorni saremo tutti impegnati con i preparativi per il Natale e con la scelta dei regali. E a dare ancora maggiore entusiasmo ad alcuni di noi provvede l’oroscopo settimanale. Perché dicembre inizia alla grandissima per i Pesci e per altri 3 fortunatissimi segni zodiacali che avranno molti pianeti dalla loro parte. Pianeti che porteranno denaro, proposte di promozione e incontri molto interessanti.

I Pesci sono il segno più fortunato della settimana

I Pesci saranno senza ombra di dubbio uno dei segni al top del mese di dicembre. L’ascesa verso la vetta inizierà a cavallo tra mercoledì e giovedì con l’arrivo di una Luna davvero splendida. Un momento da sfruttare per mettere in piedi una relazione professionale che porterà molti frutti in futuro. Decisamente bene anche il fronte della fortuna. L’appoggio di Giove invita a tentare un investimento ambizioso che si tradurrà in un bel gruzzoletto a partire da gennaio.

L’oroscopo settimanale dello Scorpione annuncia incontri fortunati

Gli Scorpione arrivano alle porte di dicembre con molte questioni irrisolte in ambito sentimentale e familiare. Per fortuna il tempo delle tensioni e dei dubbi è destinato a finire. Dicembre porterà finalmente nuovi stimoli alle coppie di lungo corso e incontri ad alto tasso di passione ai single. Il giorno migliore della settimana sarà giovedì. Il mese inizierà con una proposta lavorativa da cogliere al volo per dare una svolta definitiva alla carriera. Probabilmente sarà necessario spostarsi. Un’ottima occasione per scoprire alcuni dei luoghi più belli e suggestivi d’Italia.

Dicembre inizia alla grandissima per i Pesci e porta piogge di soldi ad Acquario e Ariete

Saranno addirittura 3 i pianeti che renderanno indimenticabile la settimana dell’Acquario. Venere in congiunzione con Mercurio porterà bellissime novità sia in campo affettivo che sul posto di lavoro. Potrebbero arrivare in contemporanea una persona che ruberà il cuore e una proposta di promozione. Cogliere entrambe le opportunità sarà un gioco da ragazzi grazie all’energia fornita da uno scintillante Marte.

L’oroscopo di questa settimana sarà splendido anche per il segno dell’Ariete. Gli Ariete saranno pieni di entusiasmo e riusciranno finalmente a realizzare tutti gli obiettivi lavorativi. Una ottima notizia anche per il conto in banca. Per i single i giorni più interessanti saranno venerdì e sabato. Arriva la Luna a dare un grossa mano a chi è in cerca della persona giusta per costruire qualcosa di duraturo.