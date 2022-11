Come pulire le scarpe invernali nel modo giusto con prodotti naturali a seconda del materiale

Con l’arrivo del freddo le persone iniziano a guardare i capi di abbigliamento invernali e che cosa può andare bene per loro. Non solo per un proprio gusto personale, ma anche per cercare di seguire la moda del momento. Si fa così anche per le scarpe invernali uomo e donna.

Chi tiene ad essere sempre in ordine con outfit perfetti, dovrà capire dove trovare e dove comprare scarpe invernali. Magari, facendo molta attenzione e capire quali sono quelle estive e quelle adatte per la stagione fredda. È importante vestirsi in modo da proteggersi dal freddo anche solo per andare a gustare una cioccolata calda.

Ma come pulire le scarpe invernali nel modo giusto? Ci sono tanti tipi di calzature disponibili in commercio ed ognuno sceglierà quelle che più gli piacciono, quelle più alla moda. I materiali sono diversi e, quindi, bisogna usare prodotti diversi per pulirle.

Mai lasciare le scarpe sporche perché sono veicolo di germi e batteri soprattutto se si tengono ai piedi anche in casa. Gli esperti, infatti, consigliano di togliersele sempre sull’entrata per non portare sui pavimenti la sporcizia, soprattutto se sono presenti dei bambini che gattonano.

Come pulire le scarpe invernali tenendo conto del modello

Quando si va a comprare un paio di scarpe, l’addetto del negozio saprà consigliare alla perfezione come trattare il nuovo acquisto e come pulirlo. A volte ci sono in omaggio o abbinati dei prodotti appositi per la conservazione e l’igiene.

Ecco cosa fare a seconda delle scarpe che si possiedono:

pelle: alcuni prodotti naturali che funzionano sulle scarpe in pelle sono il succo di limone e l’olio d’oliva, ovviamente poche gocce; vanno bene anche l’aceto, il sapone Marsiglia e il latte detergente ma dipende a seconda delle macchie;

camoscio: le scarpe in camoscio non vanno mai messe in lavatrice, inoltre non bisogna usare sostanze acide; andrà bene semplicemente una gomma pane, oppure lasciarle in ammollo in acqua tiepida con uno shampoo naturale e delicato;

vernice: le scarpe di questo tipo sono estremamente delicate, quindi, è meglio passare solamente un panno in microfibra leggermente umido, magari con un po’ di latte;

ginnastica: le classiche scarpe da ginnastiche vengono usate anche in inverno e bisogna pulirle regolarmente con bicarbonato di sodio, se le macchie sono ostinate allora può andare bene anche l’aceto o il sapone Marsiglia ma attenzione a usarne piccole quantità.

In generale, dopo il trattamento, le scarpe vanno asciugate per bene, alla luce del sole e all’aria fresca. In questo modo si possono riporre nella scarpiera in sicurezza, senza avere macchie umide che attirano batteri e formano cattivi odori.

Dove conservarle in casa

Ci sono diversi oggetti di arredamento che possono accogliere le scarpe. Ma se non abbiamo le cosiddette scarpiere, mensole o ripiani vari, va bene metterle in un posto fresco, asciutto e al buio. Le scarpe si rovinano se sono lasciate alla luce e in balia degli sbalzi di temperatura.