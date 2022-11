Nuovo regalo di fine anno per titolari libretto postale Smart oltre al 3% dell’offerta Supersmart

È senza dubbio un fine anno ricco di sorprese per il libretto Smart grazie alle ultime iniziative. A novembre, infatti, hanno fatto capolino due nuove iniziative collegate allo strumento.

La prima ha interessato la remunerazione della liquidità vincolata grazie all’offerta Supersmart. La seconda rimanda al concorso “Associazione Vincente 7” che mette in palio 50 Samsung Galaxy Tab S8 + 5G in palio. Vediamo in breve in cosa consiste questo nuovo regalo di fine anno per titolari libretto postale Smart.

L’interesse al 3,00% della nuova offerta Supersmart

A metà mese è arrivata la nuova offerta Supersmart Premium 270 giorni che prevede un tasso di interesse annuo lordo a scadenza del 3,00%. L’offerta è attivabile solo per i titolari di libretto Smart che decidono di vincolare i risparmi per 9 mesi, 270 gironi appunto. Tuttavia, abbiamo visto che l’offerta è attivabile solo per chi apporta nuova liquidità (fino al 20 dicembre).

In alternativa, c’è l’offerta Supersmart 360 giorni che remunera la liquidità vincolata al tasso annuo lordo a scadenza dell’1,50%.

Nuovo regalo di fine anno per titolari libretto postale Smart ma il concorso scade il 30 novembre

Inoltre, dal 31 ottobre al 30 novembre è attivo il nuovo concorso “Associazione Vincente 7”, un concorso riservato ai titolari di libretto Smart. La partecipazione è facile e veloce e si snoda in 4 semplici passaggi.

Il primo step è quello di associare al libretto Smart, durante il periodo di validità del concorso, l’IBAN del proprio conto corrente bancario. L’operazione può essere eseguita sia presso la rete degli uffici postali, sia in remoto se abilitati alle funzioni dispositive. Vale a dire o tramite il portale di Poste oppure l’app BancoPosta.

Dopodiché, serve un bonifico di almeno 1.000 euro in arrivo sul libretto Smart e in partenza dal c/c bancario appena associato. Bisogna fare il bonifico entro il 30 novembre, data entro la quale deve risultare accreditato l’importo bonificato.

In terzo luogo va rilasciato il proprio indirizzo e mail, ovvero verificare di non averlo già indicato in precedenza. Per la verifica basta accedere al proprio profilo utente e verificare il rilascio o meno di questo dato.

Infine, occorre registrarsi al concorso entro il 30 novembre, aprendo la relativa pagina sul portale Poste.

Cosa mette in palio il nuovo concorso sul libretto Smart

Vediamo quali sono i premi in palio su questo strumento di risparmio che funziona come un salvadanaio.

Per chi effettua tutti i passaggi previsti c’è la possibilità di partecipare all’estrazione di uno dei 50 Samsung Galaxy Tab S8 + 5G del valore di 1.199,00 euro ciascuno.

Quanto ai tempi dell’estrazione (alla presenza di un Notaio), essa verrà effettuata entro il prossimo 31 dicembre.