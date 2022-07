L’aria condizionata e il ventilatore sono diventati i nostri più fedeli alleati in questo periodo. Fa troppo caldo per riuscire a stare bene senza questi dispositivi. Nel frattempo, però, le nostre bollette si alzano. Se da una parte ci sembra di stare meglio, infatti, forse non potrebbe dire lo stesso il nostro portafogli. Bisogna considerare il grande consumo di energia che deriverebbe anche dall’utilizzo, spesso smodato, dei generatori di aria fresca.

Attenzione ai rischi sulla salute

Come se non bastasse, bisognerebbe tener conto anche dei rischi derivanti da un utilizzo troppo intensivo di questi strumenti. La vicinanza con l’aria condizionata, infatti, potrebbe causare problemi come mal di testa, torcicollo, allergie e raffreddori. Per questo motivo si dovrebbe considerare l’idea di utilizzare l’aria condizionata responsabilmente, evitando gli eccessi inutili.

Inoltre, potremmo mettere in atto alcuni accorgimenti per avere una casa più fresca. Si tratta di 3 suggerimenti davvero utilissimi, che ci permetterebbero di evitare un accumulo eccessivo di calore in casa nostra.

Ecco 3 astuzie che pochi conoscono per rinfrescare la propria casa allontanando il caldo afoso, senza ventilatori o condizionatori

Generalmente, i luoghi in cui trascorriamo più ore in assoluto sono la casa e l’auto.

Tutti sappiamo bene quanto sia fastidioso entrare in un’auto calda perché rimasta sotto il sole per ore. La buona notizia, però, è che si può rinfrescare l’auto in soli 5 minuti con alcuni consigli degli esperti.

Per mantenere fresca la nostra casa, invece, dovremmo innanzitutto spegnere tutti i dispositivi ed elettrodomestici che non ci serviranno subito. In questo modo, infatti, eviteremo un consumo inutile di energia, che inciderebbe sul riscaldamento delle mura domestiche.

Occhio al nostro arredamento

Un altro particolare a cui pochi fanno caso è il colore delle proprie tende. Così come non dovremmo indossare indumenti scuri quando fa caldo per non attirare il calore, allo stesso modo dovremmo evitare le tende scure.

Anche se all’apparenza potrebbe sembrare che aiutino la creazione di ombra, le tende colorate e scure attrarranno calore. Per questo, sarebbe bene evitarle, optando per delle tende di colore chiaro.

Rinfrescare l’esterno per arieggiare l’interno

Un altro suggerimento è quello di tenere fresco il balcone esterno, o il giardino. Per questo motivo, sarà bene innaffiare negli orari serali le piante, abbassare le tende da sole o aprire gli ombrelloni. Ecco 3 astuzie che pochi conoscono per rinfrescare le mura domestiche e vivere più serenamente queste giornate afose.

In questo modo creeremo un ambiente più fresco nonostante le calde temperature del periodo.

