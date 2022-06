Tornare alla propria auto, aprirla ed essere investiti da un’onda di calore assurdo è una delle sensazioni più fastidiose di questo periodo. Basta non avere la fortuna di trovare il parcheggio all’ombra, per essere costretti ad abbandonare la macchina al caldo.

Ciò che facciamo poi una volta tornati all’auto, oltre a fare attenzione a non scottarci le mani sul volante incandescente, è aprire le portiere. Questa è sicuramente la prima cosa da fare quando dovremo raffreddare l’auto, ma molti di noi, poi, commettono un grosso errore.

Infatti, dopo aver aperto le porte, la maggior parte delle persone avvia l’auto e accende il climatizzatore. Questo, in realtà, è un enorme errore, che ci farà solo consumare benzina. L’aria condizionata, infatti, inizierà a raffreddarsi davvero solo quando partiremo ed è per questo che sarà inutile attivarla prima.

Ecco, invece, quali sarebbero le 3 cose più utili da fare per raffreddare in una manciata di secondi la nostra auto.

Per rinfrescare l’auto rimasta sotto il sole in 5 minuti anche senza aria condizionata, basterebbe conoscere questi 3 trucchetti veloci

Quando torneremo alla nostra auto, la prima cosa che dovremo fare sarà aprire non solo le portiere, ma anche il portellone del bagagliaio. Molte persone non ci pensano, ma aprendo il portellone posteriore faremo uscire una maggior quantità d’aria calda, in minor tempo. Ricordiamo, quindi, di farlo ogni volta che ne avremo bisogno.

Attenzione all’aria condizionata

È assolutamente sconsigliabile abusare dell’aria condizionata, per ragioni di salute. L’aria troppo fredda rivolta proprio verso di noi potrebbe causare forti emicranie, ma anche raffreddori, allergie o dolori articolari.

Sul momento non ce ne accorgiamo e pensiamo solo al sollievo dato dalla frescura, ma col tempo potremo cominciare ad avvertire diversi problemi. Senza contare il grande consumo economico.

Per produrre aria fredda, infatti, l’auto consuma energia, quindi carburante. È per questo che, spesso, dopo aver avviato il condizionatore, notiamo che la lancetta del carburante è scesa vertiginosamente.

Un prodotto utilissimo per rinfrescare l’auto

Per questo motivo, invece dell’aria condizionata, potremmo sfruttare i ventilatori per auto. Si tratta di ventilatori piccoli, dotati di una presa che si collega all’accendisigari e che creano un flusso fresco nell’abitacolo. Quest’oggetto è l’ideale per rinfrescare l’auto rimasta sotto il sole in pochissimo tempo.

In questo modo non dovremo né usare il climatizzatore, né aprire i finestrini, entrambi fattori che incidono negativamente sul consumo.

In generale, però, è incredibile notare quanti soldi di benzina si risparmiamo mettendo in atto questo ed altri suggerimenti furbi degli esperti.

Pellicole protettive sui finestrini

Infine, ricordiamo che, per prevenire l’eccesso di calore nell’auto, potremmo applicare dei filtri anti UV sui finestrini. Questi creeranno uno schermo protettivo che proteggerà i passeggeri dal caldo estremo, diminuiranno il calore in auto e proteggeranno gli interni dallo scolorimento.

