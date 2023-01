Comicità, intrighi e nuovi misteri nella serie italiana che torna su Sky e Now Tv dal 9 gennaio

Le feste sono ormai agli sgoccioli. Con l’Epifania si concludono due settimane abbondanti di vacanza. Si ritorna alla quotidianità di lavoro, scuola e attività sportive. Il tempo comincerà a viaggiare più veloce e il prossimo obiettivo diventa il Carnevale. Intanto, però, in tv arrivano già delle serie che ci fanno pensare all’estate. È il caso di una molta seguita, giunta ormai alla decima stagione su Sky. Vediamo di quale si tratta.

Nel 2013, la piattaforma digitale lanciò una mini serie televisiva composta da due episodi. Ambientata a Marciana Marina, sull’Isola d’Elba, raccontava di delitti e misteri in un’atmosfera a metà tra il comico e la commedia. Il protagonista era il bravissimo Filippo Timi, con diverse spalle. Da quattro anziani e divertenti pensionati, a un’avvenente barista, passando per una commissario di polizia molto scontrosa.

Il 9 gennaio del 2023, “I delitti del BarLume” compirà 10 anni, anche se, in realtà, sono 9, perché nel 2014 non andò in onda. Un successo notevole che ha catturato diversi tipi di pubblico. Dagli anziani fino ai bambini. Attratti dall’ironia, dalla leggerezza delle storie, ambientate nella fantomatica Pineta.

Comicità, intrighi e nuove storie con I delitti del BarLume

Una fortunata serie televisiva che è stata una sorta di precorritrice di quello che oggi possiamo trovare su varie piattaforme. Netflix su tutte. Ideata da Marco Malvaldi e diretta da Eugenio Cappuccio nei primi episodi e da Roan Johnson nei successivi, ha ottenuto un gran successo di pubblico. Inizialmente su Sky, poi in chiaro su Tv8 e oggi anche su Now Tv, ecco quali saranno i tre episodi che ci aspettano a partire da gennaio.

I nuovi episodi de I delitti del Barlume

Avevamo lasciato i protagonisti, un anno fa, alle prese con una nuova gravidanza indesiderata per la bella Tiziana. Barista procace che ha avuto un bambino da una breve relazione con Massimo, impersonato da Filippo Timi. Ebbene, anche il fratellastro Giuseppe, portato in scena da Stefano Fresi, ha avuto un rapporto con lei. Uno solo, ma tanto è bastato per renderla di nuovo gravida, tra la sorpresa generale.

Tre sono gli episodi che andranno in onda a gennaio. “Indovina chi?”, “Resort Paradiso”, “E allora zumba!”. I quattro pensionati, insieme a Massimo e al commissario Fusco, portato in scena da Lucia Mascino, si troveranno a indagare su una serie di omicidi. Questi, come da tradizione, si intrecceranno con le loro storie personali. In più, a Pineta è tempo di elezioni e si candiderà il divertentissimo personaggio di Paolo Pasquali, interpretato da Corrado Guzzanti.

Comicità, intrighi e nuovi misteri nella serie italiana girata sull’Isola d’Elba, con scenari da favola a far da cornice a divertenti storie. Tutto questo è “I delitti del Barlume”, che ci terrà compagnia in questo mese di gennaio su Sky e Now TV. Senza dimenticare, per chi non l’avesse ancora fatto, di andare al cinema a vedere l’ultima opera di Steven Spielberg.