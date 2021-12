Il piccolo risparmiatore è spesso disorientato dalle varie proposte di investimento presenti sul mercato. Sul reddito fisso, inoltre, spesso si tratta di rendimenti reali negativi. In altri termini gli interessi non bastano a coprire tasse, commissioni e inflazione.

Dunque, sarebbe meglio attendere tempi migliori per cercare il prodotto giusto? L’attesa purtroppo servirà soltanto a perdere ulteriori soldi, tra spese vive e carovita, nei prossimi mesi. Ad esempio abbiamo visto quanto valgono oggi 50.000 euro depositati in banca l’1 gennaio 2021.

In questa sede tuttavia andremo oltre. In particolare, ecco 2 modi intelligenti per guadagnare 500 euro a Natale 2022 e uno è sicuro al 100%.

Il conto deposito per guadagnare 500 euro a Natale 2022

Una prima soluzione rimanda al conto deposito (CD). Se l’intermediario aderisce al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi), il capitale depositato è sicuro fino al limite dei 100.000 euro.

Le migliori offerte sul mercato presentano di norma alcuni elementi. Ossia si tratta di depositi a vincolo dove le somme depositate non si possono ritirare prima della scadenza. In altri casi il riscatto anticipato è possibile, ma si perdono gli interessi maturati. Inoltre sono offerte a tempo e a volte riservate alla nuova clientela e/o alla nuova liquidità apportata.

In rete abbiamo trovato un conto semivincolato (il capitale è disponibile dopo 32 giorni dalla richiesta) che offre l’1% lordo su base annua. L’imposta di bollo è a carico dell’intermediario fino al 31 dicembre, poi non sono previsti costi di apertura e/o gestione conto.

Per guadagnare 500 euro lordi a Natale prossimo serve dunque un investimento di 50mila euro. Invece per guadagnare 500 euro netti serve un investimento iniziale di quasi 70mila euro.

Vediamo come guadagnare 500 euro con un BTP

Per i risparmiatori con elevata propensione al rischio, tuttavia, potrebbe bastare un capitale decisamente inferiore per raggiungere lo stesso obiettivo. Rispetto al caso precedente, però, in questo non c’è certezza di riavere indietro il 100% del capitale iniziale.

Prendiamo il caso del BTP con codice ISIN IT0001444378, emesso il 1° novembre 1999 e avente scadenza al 1° maggio 2031. Si tratta di un trentennale, dunque, la cui vita residua è pari a 9,41 anni e l’ultimo stacco cedola è avvenuto 33 giorni fa.

La cedola nominale è pari al 6% lordo (5,25% netto) mentre attualmente scambia a mercato a circa 147,10 centesimi. Pertanto il rendimento effettivo netto annuo oscilla intorno allo 0,685%.

Ecco 2 modi intelligenti per guadagnare 500 euro a Natale 2022 e uno è sicuro al 100%

Ipotizziamo di investire oggi i nostri risparmi su questo strumento che quota a 147,10 e di rivenderlo tra 1 anno, esattamente allo stesso prezzo.

In questo caso basterebbero circa 10mila euro per guadagnare 500 euro netti. Tuttavia, si tratta di un’operazione di altissimo rischio adatta a pochi risparmiatori. Bisogna infatti comprendere che il 3 dicembre 2022 il BTP potrebbe quotare sul mercato a un prezzo molto al di sotto di 147,10. In quel caso il guadagno sulla cedola annua potrebbe non bastare a coprire le perdite sulla differenza dei 2 prezzi (di acquisto e vendita).

I due esempi di investimento sopra esposti rimarcano un semplice concetto. All’aumentare dei rischi aumentano sia i potenziali guadagni, che le possibili perdite.

In definitiva, chi decide di investire potrebbe almeno ridurre le perdite in conto capitale o provare a guadagnare. Potrebbe inoltre capitare anche di sbagliare prodotto e/o tempistica e quindi di andare in perdita.

Diverso il caso di chi decide di restare liquido. Con gli attuali livelli d’inflazione, infatti, la perdita tra tasse, spese e carovita è sicura.

