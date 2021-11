Tra 50 giorni esatti sarà Capodanno e circa 7,9 miliardi di abitanti sulla Terra daranno, ciascuno a modo proprio, il benvenuto al nuovo anno. Che anno ci aspetta? Avremo 12 mesi interi per scoprirlo, intanto vediamo come vivere al meglio il 31 dicembre. Chi ha entrate limitate intanto si domanda: come guadagnare 500 euro extra in 50 giorni per un Capodanno a 5 stelle?

L’improvvisazione paga, la programmazione premia

La favola della formica e della cicala insegna molto più dei manuali di finanza. Chi vive al di sopra dei propri mezzi si ritroverà spesso senza risparmi o sommerso dai debiti.

La regola madre per avere soldi disponibili all’occorrenza è quella di accumularli nel corso dell’anno. Ad esempio è sorprendente l’efficacia di questa tecnica per vivere con 1.500 euro al mese, risparmiare e rispettare i budget familiari.

Alcuni stratagemmi da metter in atto in 50 giorni

Vediamo adesso alcuni espedienti, il più possibile variegati, con cui provare a racimolare 500 euro in 50 giorni:

vendere un oggetto che non usiamo più. Può trattarsi della mobilia di casa che abbiamo in garage, un pc, dei vecchi regali ricevuti e mai usati (pensiamo ai robot per la casa/cucina), etc;

da oggi al 30 dicembre, ci sono 7 weekend più altre 2 feste comandate (l’8 e il 25 dicembre). Si potrebbe cercare un lavoro extra (cameriere, barista, commesso, etc) da svolgere nei weekend. Ad esempio un aiuto sala può guadagnare 50 euro a turno (con o senza mance ai tavoli) e con 10 serate il gioco è fatto;

mettere 10 euro fissi al giorno nel caro salvadanaio in porcellana e romperlo la mattina di San Silvestro;

unire un insieme di rinunce che in poco tempo (circa 1 mese e mezzo) diano modo di racimolare la cifra-target. Ad esempio: disdire un abbonamento inutile e/o tagliare drasticamente l’uso dell’auto e/o le uscite serali e/o gli acquisti di abbigliamento, etc.

Crescere nella propria professione

Un’altra regola da non dimenticare mai è quella di crescere in professionalità sul luogo di lavoro. Tradotto, meglio puntare a fare il capo sala anziché il cameriere, o il capo reparto invece del generico, etc. Se invece abbiamo un’attività nostra, meglio fornire beni e servizi più ricchi di valore rispetto a quelli offerti dalla concorrenza.

Il mercato (il datore di lavoro o i nostri clienti), ci pagano in funzione del valore aggiunto che creiamo e apportiamo.

Come guadagnare 500 euro extra in 50 giorni per un Capodanno a 5 stelle?

Infine sveliamo due semplici, formidabili trucchi rubati agli esperti di finanza e che funzionano alla grande.

Il primo è quello di gestire i propri soldi, in entrata e in uscita, tramite 3 conti distinti. Uno dove far confluire tutte le entrate e gestire le uscite fisse, l’altro servirà per le spese variabili e l’ultimo, un conto deposito, per i risparmi. Tutti i dettagli tecnici e operativi del caso sono riportati in questo precedente lavoro.

Il secondo trucco è davvero disarmante, ma in tanti falliscono. In pratica il giorno in cui si risparmia è il giorno stesso dell’incasso. Si fissa una percentuale (5-10-20%) delle entrate e la si destina subito alla voce risparmi. Moltissimi, invece, iniziano a risparmiare a metà o fine mese sui pochi soldi rimasti in tasca. Peccato che quello non sia risparmio quanto, invece, una disperata “tecnica di sopravvivenza”.

