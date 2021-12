Settimana scorsa ci chiedevamo se il ribasso sul Ftse Mib Future fosse già arrivato al capolinea. Nonostante il fortissimo ribasso del 26 novembre, infatti, il supporto in area 25.670 aveva resistito alle pressioni ribassiste. Lo stesso scenario si è ripetuto anche durante la settimana appena conclusasi. La nuova domanda, quindi, è “e se il Ftse Mib Future fosse pronto per il rally natalizio?”

La settimana appena conclusasi, infatti, ha visto lo sviluppo delle quotazioni all’interno della barra disegnata da quella giornaliera di venerdì 26 novembre. Per cui rimane ancora valido lo scenario che vede il Ftse Mib Future in difficoltà, ma con ancora qualche freccia nell’arco dei rialzisti.

Andiamo, quindi, a vedere in dettaglio i livelli chiave da monitorare con attenzione.

Alla chiusura del 3 dicembre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 25.922 in ribasso dello 0,30% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo dello 0,29%

La tendenza in corso è ovviamente ribassista. Tuttavia, le sedute successive al tracollo del mercato non sono riuscite ad abbattere il forte supporto in area 25.670 (I obiettivo di prezzo). Questa tenuta è un chiaro indice di forza.

A questo punto saranno decisive le prime sedute della settimana. Chiaramente il tempo lavora dalla parte dei rialzisti. Più a lungo si mantiene la tenuta del supporto più i rialzisti saranno avvantaggiati. La prova di forza potrebbe spingere al rialzo le quotazioni del Ftse Mib Future che, per/entro Natale, potrebbe andare a segnare nuovi massimi annuali. In caso contrario la discesa potrebbe continuare fino agli obiettivi indicati in figura.

Vista la barra di inside, nulla da aggiungere a quanto scritto settimana scorsa

Con la chiusura settimanale inferiore a 27.235 si sono create le condizioni per un ritorno in area 24.530. Su questo livello, poi, si decideranno le sorti di medio periodo del titolo. Già in passato, infatti, questo supporto ha frenato la discesa delle quotazioni e, quindi, potrebbe farlo nuovamente. In questo caso si potrebbe ripartire verso gli obiettivi indicati in figura. Solo una chiusura inferiore a 24.520 metterebbe in crisi lo scenario rialzista facendo invertire al ribasso la tendenza in corso.