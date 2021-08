Per riuscire a mantenersi in salute e non trovarsi sempre a combattere ogni volta con un fastidio diverso, il prima cosa da tenere sotto controllo è la dispensa. Non è la prima volta che lo diciamo, eppure in questo caso non fa male ripetere. Il cibo è il nostro più importante alleato quando si tratta di trovare il giusto equilibrio che ci permetterà di vivere una vita lunga e sana. Oltre a scegliere gli alimenti giusti, quindi, è molto importante anche capire quali eliminare tra quelli che già siamo abituati a mangiare.

Molto spesso, fare delle modifiche alla propria dieta non è difficile perché manca forza di volontà o voglia di cambiare, ma perché ci si ritrova schiavi dell’abitudine. Infatti, uscendo dalla zona di confort e provando nuove combinazioni e sostituzioni, potremmo rimanere stupiti da come a cambiare non sarebbero tanto i sapori dei piatti. Quanto, piuttosto, la quantità dei vantaggi ottenuta dal nostro corpo.

Potrebbe bastare questa sostituzione a tavola per dimagrire e contrastare la pressione alta

Pensiamo, ad esempio, ai condimenti che utilizziamo ogni giorno e a quanto alcuni di questi, soprattutto se abusati, potrebbero rivelarsi estremamente dannosi per la salute. Sotto innumerevoli punti di vista. Bene, proprio per questo, oggi vogliamo proporre un’idea che vede la sostituzione di un ingrediente per un altro. Cambio che, pur non modificando eccessivamente l’equilibrio dei sapori, si dimostrerà super benefico. Scopriamo di che si tratta.

Infatti, potrebbe bastare questa sostituzione a tavola per dimagrire e contrastare la pressione alta. Ci riferiamo alla sostituzione del sale da cucina con la buonissima paprica. Per molti potrà sembrare quasi uno scherzo, eppure siamo seri. Non tutti lo sanno, infatti, ma la paprica si rivela una spezia con un importante quantità di benefici, grazie all’altissima concentrazione di capsaicina. La quale, come accerta uno studio, si dimostra vantaggiosa per il nostro corpo sia per contrastare l’ipertensione, che per stimolare il metabolismo a lavorare più velocemente.

Al contrario, invece, conosciamo bene i rischi di un eccessivo utilizzo del sale. Per questo motivo un’ottima idea potrebbe essere quella di sostituire, o almeno alternare, il sale con qualche grammo di paprica. Sarà perfettamente in grado di dare sapore al piatto e renderlo altrettanto gustoso.

Come sempre in questi casi, suggeriamo di consultarsi con il proprio dottore prima di seguire questa strategia. Così da concordare con quest’ultimo la possibilità, la frequenza e la modalità di inserimento di questa spezia nella dieta.