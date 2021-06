Intorno ai 50 anni i cambiamenti del corpo appaiono sempre più evidenti. Si tende ad irrigidirsi e a non riuscire più a compiere dei movimenti con facilità. Non tutti sanno che con alcune tecniche potremmo davvero sentirci meglio. Dunque ecco 2 esercizi alla portata di tutti per mantenere il corpo tonico ed elastico dopo i 50 anni.

Per il collo e la schiena

Mantenere una postura corretta è fondamentale per la salute dei muscoli e tendini. Mantenerli tonici ci garantisce di muoverci in maniera fluida. Aiuta inoltre ad evitare movimenti bruschi e quindi possibili cadute e contratture. Ecco quindi un esercizio molto utile per distendere il collo e la schiena. Posizioniamoci in piedi con le gambe unite. Rilassiamo e spalle. Immaginiamo un filo che ci tira verso l’alto dal centro della testa. Quindi mantenendo la respirazione costante oscilliamo leggermente il bacino avanti e indietro e poi lateralmente. Quindi solleviamo leggermente i talloni o le punte e ruotiamo il bacino con il coccige verso il basso ed il pube verso l’alto. La posizione va tenuta per almeno tre respiri. In questa maniera allungheremo la spina dorsale ed i muscoli del collo. Questa tecnica è eccellente per chi soffre di mal di schiena. Questa ritroverà via via elasticità e ritroveremo la fluidità nei movimenti.

Per il bacino e le gambe

Altrettanto utili per ritrovare l’elasticità tipica dei movimenti della giovane età è un esercizio di torsione.

In questo caso dobbiamo stenderci su un tappetino con la pancia in su. Tenere le gambe piegate con le piante del piede ben appoggiate a terra e braccia larghe a formare una croce. Quindi lasciar cadere le gambe a destra cercando di tenere le ginocchia unite e girare la testa a sinistra. Sentiremo le tensioni scomparire dal bacino ed i muscoli delle gambe distendersi. Respiriamo profondamente a ritmo costante. Ad ogni respiro cerchiamo di portare le ginocchia più vicine al pavimento. Manteniamo la posizione per almeno 10 secondi. Quindi ripetere l’esercizio dalla parte opposta.

Ebbene ecco 2 esercizi alla portata di tutti per mantenere il corpo tonico ed elastico dopo i 50 anni.

