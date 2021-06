Spesso chi ha gli occhi scuri vorrebbe averli chiari. Anche se però sono più diffusi, gli occhi scuri possono essere bellissimi! Non hanno infatti nulla da invidiare agli occhi azzurri o verdi. Gli occhi nocciola, inoltre, sono un tipo di occhio scuro molto particolare.

Non sono semplicemente marroni. Nascondono infatti anche tonalità verdi e dorate. Possono essere quindi veramente magnetici! Chi ha la fortuna di averli deve quindi assolutamente conoscere i giusti trucchi per truccare gli occhi nocciola e renderli davvero irresistibili!

I giusti trucchi per truccare gli occhi nocciola e renderli davvero irresistibili

Occhi irresistibili

Gli occhi nocciola sono davvero unici nel loro genere. Possiamo farli risaltare in diversi modi. Quello più efficace, però, permette di usare come punto di forza i colori che troviamo naturalmente in questo tipo di occhi. È infatti passata la moda degli ombretti di colori accesi. Il trucco di oggi richiede, cioè, un make-up meno d’impatto e più naturale. Ciò non vuol dire che non ci possa rendere comunque bellissime!

Per far risaltare gli occhi nocciola possiamo, quindi, optare per tonalità più tenui. Per farlo dobbiamo iniziare con il mascara. Il mascara nero crea un contrasto molto forte. Per ammorbidire lo sguardo e renderlo romantico possiamo invece optare per un mascara nocciola o marrone scuro.

La scelta dei colori

Una volta scelto il mascara giusto, dobbiamo poi decidere i colori da usare sulle palpebre e sul contorno occhi. Anche in questo caso possiamo farci ispirare dal colore dei nostri occhi.

Se il marrone è il colore dominante, possiamo però far spiccare il verde e l’oro degli occhi nocciola.

Possiamo optare quindi per ombretti e matite per gli occhi sui toni del verde, magari mischiandoli a una base marrone.

Lo stesso discorso vale per l’oro. Possiamo usare ombretti, matite o glitter dorati per impreziosire lo sguardo.