Avere delle mani sempre perfette e curate è il sogno di ogni donna. Per fortuna questo è possibile grazie alle molteplici tipologie di manicure che esistono. Dalla semplice cura delle mani, all’applicazione dello smalto fino ad arrivare ad una più complessa ricostruzione ce n’è davvero per tutti i gusti.

Dopo l’avvento della ricostruzione, nata dall’esigenza di avere unghie lunghe e impeccabili, abbiamo cominciato a sbizzarrirci anche con le decorazioni. Grazie a queste “opere d’arte in miniatura” è stato possibile dare spazio a fantasia e creatività, permettendo ad ogni donna di “vestire” le proprie unghie con stile.

Le mode cambiano ma l’esigenza di essere sempre al top resta ed è eccezionale questa nuova decorazione delicata ed elegante per unghie sempre perfette e alla moda da far invidia a chiunque. Avere unghie decorate, nei modi più disparati, rispecchia l’esigenza di esprimere la propria personalità. È così che attraverso le proprie mani possiamo comunicare al mondo come ci sentiamo in quel momento trasmettendo emozioni e originalità.

Ormai è diventato talmente usuale avere unghie decorate che non abbiamo bisogno di un particolare evento per andare dall’estetista. Non dobbiamo aspettare matrimoni, battesimi o feste, possiamo semplicemente andare a fare la spesa per far invidia a tutti semplicemente con l’eleganza delle nostre mani.

Siamo in autunno e cosa c’è di meglio che creare una manicure tutta autunnale? Utilizzando la tecnica dell’amatissima e intramontabile French possiamo metterla a nuovo e renderla originale grazie ai colori.

In realtà possiamo adattare questa nail art a tutte le stagioni, basterà solamente saper scegliere i colori giusti. In questo caso andiamo a consigliare i colori tipici dell’autunno:

bordeaux;

verde (varie tonalità escluse quelle accese e brillanti);

marrone (varie tonalità);

ocra,

beige;

arancione;

tortora;

cipria;

giallo sporco;

nero;

grigio.

Con questi colori diventeremo un tutt’uno con la stagione in corso sempre al passo con i tempi e la moda. Oltre sbizzarrirsi con i colori, si può stimolare la fantasia con la forma delle unghie e della French. Esistono diverse tipologie di unghie: ovale, squoval (quadrata con punte laterali smussate), squadrata, a mandorla, ballerina, stiletto, arrotondata. Ognuna di esse ha la French più adatta che può seguire la forma dell’unghia, essere fatta sulla punta o alla base, ecc.

Insomma, armiamoci di fantasia e creatività e diamo la possibilità alle nostre mani di parlare per noi!