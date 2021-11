Finalmente è ufficiale, è stato pubblicato in data 29 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia firmato il 21 settembre. In particolare, si tratta del decreto contenente le regole attuative per ottenere le agevolazioni fiscali per l’acquisto di bici, elettriche o muscolari e monopattini elettrici. Ma non solo. Infatti rientrano anche gli abbonamenti al trasporto pubblico e i servizi di mobilità elettrica sostenibile o in condivisione. Pertanto arrivano 750 euro di Bonus per girare in libertà in bici o monopattino.

Ecco perché sono ormai indispensabili

Bici e monopattini elettrici sono diventati ormai un must per spostarsi da casa in ufficio e le città ormai ne sono gremite. Sono stati tantissimi infatti, anche in virtù del Bonus bici, ad averli acquistati. In questo modo hanno affollato le città di questi veicoli green, convenienti per tantissimi aspetti. Chi invece non l’avesse ancora acquistata, dovrebbe conoscere queste regole perché se non è adatta al proprio stile di vita si potrebbero buttare soldi.

Grazie a questi veicoli non si rischia di rimanere imbottigliati nel traffico e le spese sono, almeno finora, ridottissime rispetto agli altri veicoli. Questo ci permette così di risparmiare tempo e soldi per l’assicurazione anche se sono in arrivo clamorose novità per il monopattino elettrico che non faranno piacere ai proprietari. Una decisione presa a causa della guida selvaggia di alcuni, ma soprattutto per i molteplici incidenti che hanno visto come protagonisti i conducenti di monopattini.

Arrivano 750 euro di Bonus per girare in libertà in bici o monopattino

Arrivano, pertanto, fino a 750 euro di agevolazione fiscale per quanti hanno acquistato bici e monopattini elettronici dal primo agosto al 31 dicembre 2020. In particolare si richiede che costoro abbiano proceduto alla rottamazione e all’acquisto di un veicolo ecologico. Il veicolo dato in rottamazione doveva risultare intestato da almeno 12 mesi all’intestatario del veicolo nuovo. O comunque intestato ad uno dei familiari conviventi al momento dell’acquisto del nuovo veicolo.

Il credito d’imposta previsto dal Bonus è di 750 euro, da utilizzare entro tre anni a decorrere dal 2020. Questo potrà utilizzarsi unicamente nella dichiarazione dei redditi per la diminuzione delle imposte dovute non oltre il periodo d’imposta 2022.

Al momento si resta comunque in attesa del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà indicare termini e modalità per inoltrare la domanda. Questo provvedimento dovrà emettersi entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Approfondimento

Attenzione perché arrivano mazzate anche se si guida il monopattino elettrico in questo modo