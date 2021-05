Il Decreto Sostegni bis approvato il 20 maggio 2021 rilancia il bonus vacanze permettendo il suo utilizzo fino al 30 giugno 2022. Ed è eccezionale il nuovo bonus vacanze fino a 500 euro anche con redditi alti e valido fino a 2022 per trascorrere giorni indimenticabili senza pagare. Infatti, quest’anno ci sono molte più possibilità di spendere il bonus vacanze e organizzare il nostro viaggio. Il Decreto Sostegni bis, ha reso il bonus spendibile anche presso i tour operator e le agenzie di viaggio. Ma vediamo tutte le novità.

Il Decreto Sostegni bis approvato il 20 maggio contiene tantissime novità, tra cui emerge il bonus vacanze. Ma anche il fantastico bonus INPS da 1.600 euro per questa categoria di lavoratori che si aggiunge al bonus di 2.400 euro.

Ma ritorniamo al bonus vacanze che nel 2021 e fino a giugno 2022 si potrà spendere anche presso i tour operator e le agenzie di viaggio. Il bonus è assegnato al nucleo familiare e varia in base ai componenti, inoltre il valore ISEE non deve superare i 40.000 euro.

Si parte da un valore di 150 euro per i single, fino ad arrivare a 500 euro per le famiglie da tre componenti in su.

Sconto ripartito in due step

Lo sconto non è valido per l’intero importo del bonus, infatti, l’80% è scontato presso la struttura scelta. Mentre, il 20% è riconosciuto come detrazione nella dichiarazione dei redditi annuali. Inoltre, ricordiamo che è possibile evitare i controlli del Fisco se si invia il 730 precompilato in questo modo senza rischi o sanzioni.

Il bonus vacanze spendibile fino a giugno 2022 si poteva richiedere fino a dicembre 2020 tramite l’APP IO effettuando l’accesso con SPID, CNS o CIE. In molti non hanno potuto usufruire del bonus per le limitazioni del Governo. Quindi, adesso hanno tempo fino a giugno per trascorrere giorni di vacanza con lo sconto dello Stato.