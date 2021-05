Dal 19 maggio 2021 si possono inviare sia il 730 precompilato sia il modello Redditi PF con integrazioni o variazioni. Ma è possibile evitare i controlli del Fisco se si invia il 730 precompilato in questo modo senza rischi o sanzioni. La trasmissione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2021 per il 730 precompilato. Mentre per il modello Redditi PF c’è tempo fino al 30 novembre 2021. Per poter inviare la dichiarazione dei redditi 2021 che riguarda i redditi del 2020 si accede tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate con le credenziali CIE, CNS, SPID o INPS. Le credenziali INPS saranno disattivate in modo definitivo entro il 30 settembre 2021.

Le novità della precompilata

La precompilata 730 e Redditi PF quest’anno è piena di novità. Infatti, comprende la detrazione IRPEF del Bonus Vacanze 2020 del 20% e le detrazioni fiscali per il Superbonus sostenute nell’anno 2020. Inoltre, dal 26 maggio 2021 sarà a disposizione la funzione “compilazione assistita”, un servizio che permette di modificare e aggiungere dati in modo semplice. Nelle modifiche da apportare alla dichiarazione dei redditi annuale ci sono spese da aggiungere. Infatti, è incredibile quante persone non inseriscono queste spese mediche nel 730/2021 perché non sono automatiche e non sanno che si possono detrarre.

È possibile evitare i controlli del Fisco se si invia il 730 precompilato in questo modo senza rischi o sanzioni.

Il contribuente che controlla i dati inseriti nel modello precompilato e lo invia senza modifiche, non subirà controlli dall’Agenzia delle Entrate. Il mancato controllo di verifica e su tutta la dichiarazione, compresi anche gli oneri deducibili e detraibili comunicati da soggetti terzi.

Lo stesso vale anche per chi invia la dichiarazione annuale tramite intermediari abilitati con il visto di conformità.

Inoltre, non tutti sanno che devono comunicare il conto corrente per ottenere il rimborso del 730/2021 e farebbero bene a farlo al più presto. Questo permette, per chi invia il modello 730 senza sostituto di imposta, di ottenere la somma spettante in tempi brevi.