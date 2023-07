Urano in sestile col Sole porterà fortuna a questi 3 segni zodiacali che svolteranno la loro vita prima della fine di luglio

Per chi crede negli oroscopi, l’agenda astrologica di luglio fa segnare, con il cerchietto rosso, il giorno 14. Infatti, Urano sarà in sestile col Sole. Il che avrà delle conseguenze per alcuni segni che svolteranno prima della fine del mese. Vediamo quali sono questi 4 fortunati e cosa accadrà a chi è nato sotto di loro

Non è vero, ma ci credo, si potrebbe dire per sintetizzare il rapporto che hanno gli italiani con l’oroscopo. Nel senso che, ufficialmente, in tanti affermano di non crederci, salvo poi leggerli di nascosto, finendo anche per farsi condizionare da certe previsioni. Del resto, in più di una occasione si è dimostrato che gli astri, spesso, ci azzeccano.

Ad esempio, quest’anno, grazie proprio agli oroscopi, Proiezioni di Borsa vi ha rivelato, in anticipo, i vincitori di due reality show. Il 23 marzo, infatti, vi avevamo svelato, prima degli altri, chi avrebbe vinto il Grande Fratello Vip. E, infatti, ha poi trionfato Nikita Pelizon. Il 16 giugno, invece, i lettori di questo sito hanno saputo, sempre prima degli altri, chi avrebbe vinto l’Isola dei Famosi. E, puntualmente, come da previsione, ha vinto Marco Mazzoli.

Non solo i vincitori dei reality show, ma l’oroscopo può svelare il futuro anche di persone come noi

Insomma, gli oroscopi, spesso, possono anticipare il futuro delle persone. Ecco perché non va trascurato che Urano in sestile col Sole porterà fortuna a questi 3 segni prima della fine di luglio. Soprattutto, se siete nati sotto uno di questi.

A partire dal Leone che avrà una seconda metà del mese davvero da incorniciare. In amore, vivrete il periodo più bello di questo 2023 e anche professionalmente avrete le soddisfazioni meritate. Anzi, se dovete chiedere un aumento, è il momento di farlo. Per non parlare della salute, mai stata così al top. Insomma, siete il segno leader della seconda metà di luglio.

Urano in sestile col Sole porterà fortuna a questi 3 segni ed ecco quali sono oltre al Leone

Anche il Sagittario non dovrà lamentarsi per la seconda quindicina di luglio. In amore, si prospetta una avventura che lascerà il segno, in positivo. Professionalmente, invece, arriveranno delle novità importanti, a partire da una proposta alla quale sarà difficile dire no. Qualche ombra sulla salute, ma niente che un po’ di attività fisica non rimetterà a posto.

Il terzo segno fortunato della seconda metà di luglio sarà la Bilancia. Anche qui, l’amore non si farà attendere e per i single si presenterà l’occasione per formare una coppia. Nel lavoro, invece, è arrivato il momento di rompere gli indugi e buttarsi nel progetto che ci sta a cuore. Gli astri sono dalla nostra. Attenzione, però, a non condizionare troppo la vostra salute. Occorre dell’equilibrio e andare in palestra vi aiuterà non poco ad avere la mente lucida.