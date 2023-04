Una possibile strategia di investimento sui mercati azionari è quella che prevede l’acquisto di azioni che hanno molta forza. Un modo per selezionarle è quello di individuare i titoli azionari che registrano il massimo a 52 settimane. Tuttavia, non bisogna mai buttarsi alla cieca e ponderare bene il rapporto tra rischi e benefici.

Le azioni Leonardo rivedono livelli che non toccavano da 5 anni, ma attenzione a possibili ritracciamenti

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 14 aprile in rialzo dello 0,47% rispetto alla seduta precedente a 11,775 €.

Da inizio anno la performance di questo titolo azionario è stata strepitosa con un rialzo di oltre il 45%. A oggi, quindi, è una delle migliori azioni del Ftse Mib che ha anche raggiunto il massimo a 52 settimane. In realtà le quotazioni hanno raggiunto livelli che non si vedevano da 5 anni sul grafico di Leonardo.

Quindi, comprare sulla forza azioni che hanno registrato il massimo a 52 settimane e non solo?

Un po’ di prudenza è d’obbligo per i seguenti motivi.

Area 11,412 € rappresenta la massima estensione del rialzo in corso. È molto probabile, quindi, che si possa assistere a un ritracciamento. Una chiusura settimanale sotto questo livello, poi, potrebbe avere importanti conseguenze ribassiste. Il livello, infatti, ha rappresentato per molti mesi un ostacolo insormontabile. La mancata conferma del break rialzista potrebbe favorire un ribasso la cui entità andrà valutata nel momento in cui si concretizza.

Le azioni Moncler hanno i massimi storici nel mirino

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 14 aprile in rialzo dello 0,24% rispetto alla seduta precedente a quota 65,94 €.

La tendenza in corso è rialzista e al momento non ci sono ostacoli lungo il percorso rialzista che porta in area 70,97 €. Questo livello si trova in corrispondenza dei massimi storici. La sua rottura, quindi, potrebbe favorire un’accelerazione rialzista con probabile obiettivo in area 86 €.

Ovviamente la mancata rottura dei massimi storici potrebbe favorire quanto meno un ritracciamento.

Comprare sulla forza azioni che hanno registrato il massimo a 52 settimane?

Confrontando le proiezione delle due azioni Leonardo e Moncler appare chiaro che in questo momento la seconda è quella che offre probabilità di apprezzamento superiori all’altra.

