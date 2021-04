Si dice che il primo amore non si scorda mai. Tutti hanno sentito almeno una volta tale affermazione. L’opinione pubblica tende a dar credito a questa frase. Un detto che si tramanda di generazione in generazione come un postulato. L’articolo si occuperà da vicino di questa tematica.

In effetti l’amore è onnipresente. Rende la vita degna di essere vissuta. Si trova in tutti gli ambiti della vita umana. È importante capire cos’è questo sentimento così forte da muovere “il sol e le altre stelle”. In particolare, ci si focalizzerà su un aspetto particolare.

È vero che il primo amore non si scorda mai?

Che cos’è questo sentimento?

Prima di addentrarsi nel tema specifico, bisogna rispondere ad una domanda apparentemente semplice. Cos’è l’amore? Ci si può sentire spiazzati e confusi. Si tratta di qualcosa di scontato che tutti conoscono. Eppure, rispondere non è facile come si potrebbe pensare. Di sicuro l’amore è fondamentale. È il sale della vita. Ognuno cerca la sua anima gemella nel mondo, sfruttando diverse strategie e diversi metodi.

L’amore ci fa sentire migliori. È imprescindibile per vivere in salute. Poeti e pensatori hanno cercato di descriverlo con liriche e testi straordinari. Si ricorda il mito degli androgini di Platone. La Vita Nova di Dante Alighieri. I trattati di Kierkegaard.

L’amore è un sentimento complesso. Comporta una forte attrazione e affezione per un’altra persona. È caratterizzato da una ricerca di vicinanza e contatto con l’amato.

Ma è proprio vero che il primo amore non si scorda mai?

Le caratteristiche del primo amore

Il primo amore ha sicuramente delle caratteristiche peculiari. Innanzitutto, è un’esperienza nuova, gratificante, strana, diversa da ogni altra cosa. Ha un potenziale mutativo incredibile. Ci catapulta in un mondo quasi onirico. È apertura a un altro che ci aiuta ad uscire da un solipsismo assoluto. Si accompagna ad una crescita personale profonda.

Il tutto a prescindere da come va a finire. Anche se può far male, è davvero difficile dimenticarlo. Lascia un marchio indelebile nelle persone. Nonostante tutta l’acqua che scorrerà sotto i ponti, non sarà mai possibile cancellarlo in maniera definitiva.

È proprio vero che il primo amore non si scorda mai.