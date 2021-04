I capelli sono molto importanti per le persone. Possono essere una forte espressione della personalità. Ognuno si guarda allo specchio e cerca di valorizzare l’acconciatura. Ci si basa sulla forma del viso, sul tipo di capello e sui gusti personali.

È indispensabile, quindi, avere una chioma sana e folta. Per raggiungere tale obiettivo, bisogna proteggere il cuoio capelluto da molteplici punti di vista. A partire dall’igiene. Lavarsi in un determinato modo e senza esagerazioni è cruciale.

Ma attenzione, chi tiene ai propri capelli dovrebbe evitare di fare questo.

Perché si perdono i capelli?

Le cause della perdita di capelli sono molteplici. Alimentari, areate, da stress. Colpiscono soprattutto il genere maschile. L’alopecia genetica, ad esempio, ha una familiarità soprattutto negli uomini.

I rimedi sono molteplici. Si usano degli integratori particolari che mirano a rinforzare il follicolo.

Scovare il tipo di alopecia, inoltre, è fondamentale. Se ci si trova di fronte a quella da stress, ad esempio, è importante calmarsi e combattere l’ansia. Lo si può fare tramite un training autogeno o una psicoterapia.

Si consiglia sempre di seguire le linee guida per una sana alimentazione del Ministero della Salute.

Ci sono, infine, delle pettinature che possono nascondere la calvizie.

Di importanza capitale, tuttavia, è la prevenzione.

L’alopecia da trazione

Un tipo di alopecia poco conosciuta è quella da trazione. Colpisce maschi e femmine in maniera indifferente. Non ha una base genetica forte, ma dipende esclusivamente dai nostri comportamenti. Come si può facilmente intendere dal nome, essa dipende dalla trazione. Il capello si sfibra e si indebolisce per delle sollecitazioni meccaniche molto forti.

L’area più colpita sono le tempie. Può essere dovuta a degli chignon eseguiti male o ad azioni troppo veementi sul cuoio capelluto.

Come evitare questa problematica

Il potere è nelle nostre mani. Non ci sono cause di forza maggiore. Per evitare questa problematica bisogna semplicemente avere dei comportamenti virtuosi.

Si consiglia di non maltrattare il capello. Usare prodotti di qualità non aggressivi è indispensabile. Quando si usa il phon, inoltre, bisogna aver cura di non puntarlo in maniera troppo prolungata su una parte del cuoio capelluto.

È necessario, infine, fare attenzione quando si legano i capelli. Tirandoli troppo si potrebbe creare uno stress non indifferente.

Chi tiene ai propri capelli deve concentrarsi su questi punti.