La tutela degli invalidi continua ad essere una priorità per l’operato delle istituzioni. Non mancano, infatti, in Italia le misure in favore di questi soggetti che hanno problematiche fisiche e psichiche. Il limitare le disuguaglianze e il favorire l’integrazione sociale dei portatori di handicap sono le motivazioni di ogni misura di questo genere. E molte di queste misure, sempre partendo dal disabile, finiscono con l’essere appannaggio di chi presta assistenza al disabile stesso, cioè dei cosiddetti caregiver.

Chi assiste un familiare disabile viene chiamato caregiver. E le normative in vigore prevedono diverse misure rivolte a dare sostegno a questa figura che ogni anno che passa sta diventando sempre più importante.

È uscito il nuovo Bonus da 1.000 euro per chi, in questi casi, ha un familiare disabile con Legge 104 e le domande scadono il 21 luglio 2022

Una novità delle ultime settimane è l’approvazione di un nuovo indennizzo proprio per il caregiver. Stavolta, si tratta di un autentico premio da 1.000 euro una tantum in favore di chi presta assistenza ad un familiare in gravi condizioni di invalidità. Il nuovo Bonus è previsto dalla Regione Puglia con quel progetto che si chiama “Ambito sociale Br4”. Lo scorso 9 giugno, la Regione pugliese tramite determina, ha approvato il nuovo bando che prevede proprio l’erogazione di questo nuovo Bonus. Le domande possono già essere presentate tramite la procedura telematica prevista è inserita sul sito istituzionale dell’assessorato al welfare della Regione Puglia.

Come funziona il nuovo Bonus

Dopo l’approvazione del bando, lo scorso 21 giugno dalle ore 12, gli interessati hanno iniziato a poter presentare le istanze per ricevere il contributo previsto dalla Regione. La scadenza delle domande è stata fissata sempre alle ore 12 ma del 21 luglio 2022. Il contributo è pari a 1.000 euro in un’unica soluzione e per una sola volta. La domanda deve essere corredata da un ISEE ordinario in corso di validità. Per la presentazione è necessario avere uno SPID di livello 2 attivo da parte del caregiver.

L’importanza del settore, cioè dei disabili e di chi presta loro assistenza, ha spinto la Regione, oltre a varare il Bonus anche a prevedere altro. Infatti, la Regione Puglia ha deciso di creare un registro dei caregiver. Una specie di albo regionale di chi presta assistenza ai familiari disabili. È uscito il nuovo Bonus da 1.000 euro quindi, ma anche l’albo dei caregiver. Due misure che puntano a valorizzare queste persone e le attività di assistenza e cura che svolgono quotidianamente. La Regione Puglia si mostra propensa a questo genere di interventi, dal momento che l’assessorato al welfare non è nuovo ad iniziative di questo genere.

