Preparare dolci d’estate può essere piuttosto faticoso, perché con il caldo non è piacevole stare ai fornelli. Ma in questo caso la bontà della preparazione ci ripagherà dei piccoli sacrifici affrontati. Se abbiamo ospiti a cena e vogliamo conquistarli con una vera prelibatezza, possiamo preparare questa squisitissima torta al cioccolato da gustare con il gelato. È un tenerissimo dolce da tenere in frigorifero fino al momento di servire, morbido e goloso.

Possibili abbinamenti

Quale gelato per questa torta? Possiamo abbinarla al gelato al lampone e decorarla con piccoli lamponi e scagliette di cioccolato. Il gusto della torta si combina molto bene anche con il gelato alla menta oppure con un gelato alla frutta, al gusto di cocco o all’arancia, all’albicocca o all’anguria.

Ingredienti:

250 g di burro;

450 g di cioccolato fondente a pezzi;

25 g di cacao in polvere fondente;

25 g di cacao in polvere al latte;

60 g di zucchero;

6 uova;

60 g di farina.

Questa squisitissima torta al cioccolato da gustare con il gelato sarà la vera prelibatezza dell’estate e conquisterà tutti con la sua bontà

Per preparare la nostra torta al cioccolato, prendiamo una ciotola capiente e vi versiamo il burro tagliato a pezzi. Poi lo facciamo sciogliere dolcemente a bagnomaria ponendo la ciotola all’interno di una pentola più capiente piena per metà di acqua. Poniamo sul fuoco e aspettiamo che il burro si sciolga. Ora a fuoco spento versiamo nella ciotola il cioccolato fondente a pezzi e mescoliamo con cura fino a che i due ingredienti non siano sciolti e perfettamente amalgamati. Sempre girando con una frusta uniamo lo zucchero e poi le due polveri di cacao. Aggiungiamo ora i tuorli delle uova, uno per volta sempre mescolando con cura e facendo amalgamare perfettamente tutti gli ingredienti. Uniamo infine i 60 grammi di farina facendo attenzione a non formare grumi.

In una ciotola a parte montiamo a neve ferma gli albumi aggiungendo un pizzico di sale per facilitare l’operazione. Quando il composto sarà gonfio e spumoso, lo uniremo delicatamente all’impasto della torta, incorporando l’albume con un movimento dal basso verso l’alto per evitare che si smonti. Poi versiamo il composto in uno stampo largo e basso rivestito di carta da forno. L’altezza dell’impasto non deve superare i 3 cm. Inforniamo a 180 gradi per 35 minuti. A fine cottura togliamo dal forno e lasciamo raffreddare. L’interno non deve risultare perfettamente asciutto ma deve rimanere morbido. Quando la torta sarà fredda potremo tagliarla a quadrotti e servirla accompagnata con il gelato.

