Ci sono dei momenti della nostra vita in cui tutto sembra andare storto. Gli altri hanno sempre la strada in discesa e noi lì a romperci il collo cercando affannosamente una fortuna che pare non arrivare mai. Perché, se è vero che la fortuna dipende da noi e dalle nostre azioni e la dobbiamo costruire ogni giorno, è anche vero che una spintarella non ci dispiacerebbe. Ma possiamo stare certi che il nostro turno arriverà, prima o poi. In questo momento di inizio estate tutti ci aspettiamo qualcosa di più dalla vita. È la natura stessa a farci sognare regalandoci sole, luce e caldo. Si avvicinano le vacanze, le cene all’aria aperta e i sonnolenti pomeriggi con il sole cocente.

Lasciarsi guidare dall’intuito

La Luna nuova in Cancro del 29 giugno ci spingerà a guardarci dentro e a capire profondamente le nostre emozioni. Ma soprattutto a stabilire che cosa è veramente importante per noi e cosa ci fa stare bene, a prescindere dalle aspettative degli altri. Troppo spesso siamo condizionati da ciò che familiari e amici vogliono da noi e non ascoltiamo le nostre reali esigenze. Questo è il momento di farlo e di lasciarci guidare dall’intuito che troppo spesso mettiamo a tacere. Gli astri ci spingono in questa direzione che può farci apprezzare aspetti della nostra vita spesso sottovalutati.

La Luna nuova in Cancro del 29 giugno segna un nuovo inizio per questi segni zodiacali che finalmente vedranno la luce dopo il buio

Finalmente una tregua per lo Scorpione che non si può dire sia stato fortunato nell’ultimo periodo. Ha lavorato tenacemente, ma tra mille beghe. Discussioni a non finire con i colleghi e con il capo, gelosie mal celate e la solita impressione che nessuno al Mondo ci capisca. Anche sul versante sentimentale nervosismi a fior di pelle, discussioni inutili e pretestuose durante le quali ci siamo chiesti dove sia finito l’amore.

Ora la musica cambia e le tensioni si allentano. Il lavoro ci impegnerà ancora molto ma sapremo ritagliare degli spazi per noi per spassarcela beatamente. Il partner ci sorprenderà con un appoggio inaspettato e ci renderemo conto di esserne ancora profondamente innamorati. Le stelle raccomandano di saper apprezzare questo momento e di non guastarlo con previsioni pessimistiche per il futuro, come ci piace tanto fare.

Allentare le tensioni e cambiare ritmo

Periodo faticoso anche per la Vergine che ha lavorato sodo, con la sua solita serietà professionale e tanto stakanovismo. Si è impegnata in progetti ambiziosi che l’hanno assorbita totalmente lasciandola spossata.

Ora vorrebbe godersi un po’ l’estate ma le stelle nicchiano. Per fortuna c’è la Luna che la transiterà verso la leggerezza e la inviterà a godersi la vita. Le vacanze arriveranno per allentare le tensioni e cambiare ritmo, per allontanarsi dalla routine e tornarci dopo più carichi che mai. Sul fronte sentimentale avventure in arrivo che confermano il nostro inossidabile fascino. I single potranno approfittarne ricordando però che, finito il fuoco di un’estate, si torna di nuovo soli.

