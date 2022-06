A volte ci si accontenterebbe anche di poco pur di aumentare le nostre entrate mensili. Certo, tutti sogniamo di sbancare il SuperEnalotto milionario, ma è talmente raro che sembra impossibile. Meglio puntare su qualcosa di più tangibile e che, magari, ci faccia arrivare a fine mese con qualche soldo in più da spendere. Ovviamente, non è così semplice. Nonostante la nostra buona volontà, non è che i lavori extra disponibili sul mercato siano così facili da trovare. Ecco perché in tanti provano a giocare con le lotterie istantanee.

Giocare è facile

Chi ama il Lotto spera che il nonno gli venga in sogno per dargli i numeri vincenti. E chi, invece, facendo la spesa, fa il tifo perché la lotteria degli scontrini lo premi, ora che dà subito la vincita. In tanti, invece, ogni giorno, affidano le proprie speranze al Gratta e Vinci che, spesso, ricompensa, anche con premi minori, le nostre giocate. Ce ne sono di tutti i tipi e per ogni tasca. Da 1 fino a 20 euro, chiunque può acquistare il tagliando perfetto per le proprie entrate. Sempre stando attenti a non esagerare con la ludopatia, che è malattia sulla quale dobbiamo sempre vigilare.

Quelli da 3 euro, ad esempio, piacciono molto, visto il costo basso, anche se offrono probabilità di vincere differenti tra di loro. È uscito a giugno questo nuovo Gratta e Vinci da 3 euro, che offre probabilità davvero interessanti di vincere 50 euro. Si tratta di Crucijolly e, come riporta il sito delle Dogane e Monopoli, giocarci è molto facile. In pratica, in basso a destra, troviamo 18 cerchi gialli che nascondono delle lettere. Dovremo grattare per scoprirle. A questo punto, andremo a cancellare le lettere trovate dalle parole che sono riportate sul Gratta e Vinci. Ad esempio, se tra le lettere scoperte ci sono “m” e “a” e tra le parole da cancellare c’è “mamma”, avremmo completato una parola.

È uscito a giugno questo nuovo Gratta e Vinci che offre interessanti probabilità di vincere almeno premi minori e si gioca così

Come nelle parole crociate, le parole possono essere orizzontali e verticali. Ad esempio, nel caso precedente, se c’è “mamma” orizzontale e “ama” verticale che la interseca, avremo completato due parole. Si vince se riusciamo a completare, con le lettere trovate, almeno tre parole. Chi ne completa 10, ad esempio, vincerà 200mila euro. I premi minori sembrano i più probabili. I premi da 10 euro (4 parole) sono garantiti da 1 biglietto ogni 11,63 giocati.

Per vincere 20 euro (5 parole), la probabilità è di 1 ogni 41,67. Interessante è grattare 50 euro di premio, ovvero trovare 6 parole complete. In questo caso, la percentuale è di 1 biglietto vincente ogni 340,91. In ogni caso, con Crucijolly, 1 biglietto ogni 8,85 è vincente con premi superiori al costo dei 3 euro giocati. Esiste anche una parola jolly da completare. In caso ci fossimo riusciti, per scoprire l’ammontare del premio dovremo grattare sotto “Premio”.

