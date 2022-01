Forse una bottiglia di vino ha bisogno di una calza più grande di quelle che normalmente usiamo per i regali per la befana. Tuttavia, non è un problema, dato che esistono in commercio calze di tutte le taglie. La bottiglia di vino può comodamente stare in una calza da montagna, basta saperlo scegliere bene.

Regalare del vino per l’Epifania non è sicuramente un pensiero per bambini. Si tratta di scherzi tra amici o comunque di un regalo per persone adulte. Quindi, nella calza della Befana possiamo trovare anche questi vini spettacolari ma economici, vediamo quali sono.

Partiamo dal Trentino e dalla Toscana

Comprare vini al supermercato non è necessariamente una cattiva idea, anzi. Nella grande distribuzione le economie di scala sono diverse rispetto al classico rivenditore di vini di quartiere.

Infatti, quando compriamo al supermercato i vini possono tranquillamente essere eccellenti e anche costare meno del solito.

Uno su tutti è sicuramente il Mazermino, vin del Trentino che nel 2017 ha conosciuto un’annata strepitosa. Altrimenti, possiamo sicuramente scegliere un Chianti Classico del 2016, millesimo che in Toscana ha conosciuto un periodo davvero florido.

Altrimenti, se vogliamo un vino sardo pensiamo ai Cannonau del 2017, vini che si trovano spesso in offerta.

Nella calza della Befana possiamo trovare anche questi vini spettacolari ma economici

Se vogliamo uno dei vini più bevuti al Mondo, cerchiamo un bel Cabernet Sauvignon. Vitigno di origine francese della zona di Bordeaux, è coltivato anche in Italia con grande successo in Toscana.

Invece, se amiamo l’acidità e il tannino, pensiamo a un buon nebbiolo o una buona barbera d’Asti. Entrambi vini piemontesi, si consiglia l’annata 2016.

Restando sempre nel nord Italia, andiamo in Veneto e scegliamo un buon valpolicella. Se non vogliamo spendere troppi soldi, lasciamo stare i ripasso e gli amarone.

Se invece amiamo sperimentare anche dei vini stranieri, di solito i Rioja spagnoli sono poco costosi. Si tratta di vini di corpo, molto persistenti che sono costituiti a base del vitigno tempranillo in purezza.

Tutti questi sono naturalmente dei vini rossi, se vogliamo invece dei bianchi per la Befana consigliamo dei bianchi dolci. Una buona piccola bottiglia di Moscato d’Asti può essere una buona soluzione. Accompagnerà divinamente gli altri dolci che troveremo nelle altre calze, se siamo stati bravi.

Approfondimento

Ecco i vini economici che ci faranno fare un figurone da esperti a cena.