Il bagno è uno degli ambienti della casa spesso soggetto a umidità. L’acqua calda crea condensa, specialmente se usata per tempi prolungati come quando facciamo la doccia. Quindi, se la stanza non viene correttamente areata, accade che l’umidità si deposita su superfici e oggetti. In casi estremi l’umido impregna anche le pareti creando problemi di muffa.

Il secondo problema che colpisce i bagni di casa è il cattivo odore. Questo fastidio può essere scatenato da cause di varia natura. Una è strettamente connessa al problema dell’umidità, che spesso emana odori poco gradevoli, specialmente se colpisce teli bagno e asciugamani. Un’altra causa può derivare dal blocco di sostanze organiche negli scarichi. Per il caso specifico esistono svariate soluzioni economiche che non prevedono l’uso di prodotti chimici.

Ma esiste un modo per eliminare radicalmente entrambi i problemi senza alcuna spesa né sforzo. Per profumare a lungo il bagno e assorbire la condensa in eccesso abbiamo escogitato un sistema geniale. Composto di pochissimi ingredienti, ecco il deumidificatore casalingo che farà profumare di fresco e pulito il nostro bagno. In più, ci aiuterà a contrastare il tasso di umidità della stanza.

Se per contrastare l’umidità dell’armadio avevamo utilizzato del semplicissimo riso, in questo caso useremo un altro ingrediente di colore bianco.

Per profumare a lungo il bagno di fresco e assorbire l’umidità bastano pochi centesimi e questo ingrediente naturale che tutti abbiamo in casa

Tutto ciò che ci serve è una ciotolina o un barattolo di ceramica o di altro materiale (non plastica). Può essere un’idea carina decorarne uno per renderlo più carino. Poi servirà un pezzo di stoffa per coprire il contenitore.

Infine, basterà andare in cucina per recuperare gli ultimi ingredienti. La base per il nostro deumidificatore è il sale grosso che, come il riso, è capace di assorbire l’umidità. Questo servirà nelle quantità giuste per riempire quasi completamente il barattolo. A questo punto, prendiamo una padella, versiamo il sale e tostiamolo per qualche minuto.

Il secondo ingrediente, che servirà a profumare, può variare. In questo caso abbiamo scelto della scorza di agrumi freschi che ricaviamo con un coltello. Ma si può scegliere di mescolare petali di fiori, spezie e addirittura polvere di caffè. Dopo che il sale è stato tostato ed è ancora caldo, mescoliamo la profumazione prescelta e mettiamo tutto nel vasetto. Adesso copriamo il contenitore con il pezzo di stoffa ed ecco pronto il nostro deumidificatore portatile.

Lettura consigliata

Quasi nessuno conosce questo metodo infallibile per rimuovere sporco e capelli dalle tubature senza rovinarle