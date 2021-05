I piatti a base di patate sono veramente numerosi e questo tubero è utilizzato per tantissime preparazioni. A partire da purè, sformati, patate al forno e le patatine fritte, è un ingrediente che non manca mai nei nostri piatti.

Una variante della patata classica è la patata dolce, specialmente la rossa. Viene dall’America Latina ed è stata importata in Europa nel 1500 circa. Anche in Italia è coltivata in alcune regioni del Nord come il Veneto, e nel Lazio, Puglia e Sicilia. Questo tubero chiamato anche “batata” o patata americana è ricca di sostanze nutrienti. La sua consistenza è friabile e non così morbida come per le patate classiche. Ha una forma allungata e a volte può essere veramente grande e pesare fino a 3 kg, come una grande zucca.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tutte le proprietà nutritive della patata americana

Che cosa ci dovrebbe spingere a preferire la variante americana della patata? A parte il gusto dolce e molto buono, ecco quali sono le sue proprietà nutritive. Innanzitutto, sono un’ottima fonte di carotenoidi, da cui anche il colore arancione. Questi servono a mantenere stabile l’indice glicemico dell’organismo. In più sono ricche di vitamine A, C e di sali minerali come magnesio e potassio.

Il “cajapo” che si trova nella buccia serve a combattere il colesterolo e diabete elevato. Inoltre, la patata dolce è molto ricca di ferro ed è quindi un ottimo alimento per i vegetariani. È considerata quindi un “super food”, ovvero un alimento ricco di sostanze fondamentali per la nutrizione. Possiamo quindi sceglierla per un gustosissimo piatto ecco i 3 modi per cucinare al meglio questa buonissima patata secondo le migliori ricette.

Tutte le migliori ricette per cucinare la “batata” dolce americana

Per cucinare le patate dolci al forno, laviamole e manteniamo la buccia ricchissima di nutrienti. Pratichiamo dei forellini con una forchetta e avvolgiamole in carta di alluminio. Cuociamo in forno statico per 50-60 minuti a 180°. Serviamo poi la patata nel cartoccio, dopo aver scavato la polpa e averla condita con sale olio un po’ di pepe ed erba cipollina.

Oltre a questo gustosissimo piatto ecco i 3 modi per cucinare al meglio questa buonissima patata secondo le migliori ricette.

Si possono tagliare le patate a pezzettini crude, ben lavate ovviamente, e aggiungerle a delle fresche insalate. Si possono fare in forma di purè, magari da mischiare con zucca o carote e creare una zuppa multivitaminica. Infine, saranno buonissime anche fritte o saltate in padella. Condiamo con del sale himalayano, pepe e aggiunta di salse a piacimento, magari con una buona vinaigrette alla francese.