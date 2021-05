In questo precedente articolo avevamo già esposto due occasioni d’acquisto legate ad alcune dismissioni immobiliari da parte del Ministero della Difesa. Andiamo oltre e presentiamo in questa sede le caratteristiche di altre vendite all’asta sempre dello stesso Ministero.

Entriamo nel vivo, ecco 2 beni all’asta adatti a chi cerca l’occasione giusta per un investimento immobiliare vincente e redditizio nel medio lungo termine.

La palazzina a Spoleto è uno dei due immobili all’asta

In Umbria, precisamente a Spoleto, il lotto 30/4127 metterà all’asta una palazzina alloggi rettangolare ad uso residenziale. Essa è costituita da 2 piani fuori terra che ospitano 2 unità abitative, insieme ad un piano seminterrato adibito a cantine e ai locali sottotetto. La palazzina è dotata di una vasta area scoperta e recintata, di pertinenza esclusiva.

La superficie residenziale è di 508 mq e l’intera proprietà del lotto sarà libero al 1° turno d’asta. Il prezzo dell’avviso è pari a 242.879,00 euro mentre la cauzione è fissata in 24.288,00 euro (da versare mediante fideiussione bancaria).

L’asta, unica e con incanto, si terrà in modalità telematica alle ore 10.00 di giovedì 10 giugno. Le relative offerte saranno invece raccolte fino alle 17.00 di venerdì 4 giugno. Infine, il rilancio minimo nella fase d’incanto è fissato in 2.428,79 euro.

Vediamo il secondo dei 2 beni all’asta adatti a chi cerca l’occasione giusta per un investimento immobiliare vincente e redditizio nel medio lungo termine

Il lotto 30/7523 invece metterà all’asta (sempre unica e con incanto) una palazzina alloggi costituita da un unico corpo di fabbrica ad uso residenziale. In questo caso il fabbricato ha pianta a T e si sviluppa per 4 piani fuori terra, che ospitano 11 unità abitative. La superficie residenziale complessiva è pari a 2.103 metri quadri.

Anche questa palazzina ha un piano seminterrato adibito a cantine, e un piano sottotetto adibito a depositi. Al suo esterno vi è poi un’ampia area scoperta recintata, dove trovano sistemazione 11 posti auto scoperti.

L’intera proprietà del lotto sarà libera al 1° turno d’asta. Le relative offerte saranno raccolte fino a venerdì 4 giugno, mentre il successivo lunedì 7 giugno (alle H 10.00) ci sarà la vendita.

Il prezzo dell’avviso è fissato in 934.976,00 euro, mentre la cauzione (mediante fideiussione bancaria) ammonta a 93.498,00 euro. Infine il rilancio minimo previsto per la fase d’incanto è fissata in 9.349,76 euro.

Gli ultimi dettagli in merito a questi 2 beni all’asta, adatti a chi cerca l’occasione giusta per un investimento immobiliare vincente e redditizio nel medio lungo termine

Come già anticipato, entrambe le aste si svolgeranno in modalità telematica. Infatti gli immobili qui esposti saranno venduti tramite RAN, ossia la Rete Aste Notarili, il sistema informatico dei Notai per gestire in rete le aste.

Quindi gli interessati potranno prendere visione in rete dei Notai c.d. Periferici aderenti al RAN. E in tal modo procedere al deposito della cauzione e nel presentare le relative offerte. Invece all’ora fissata per l’asta ci si potrà recare sempre gli stessi studi per poter seguire a distanza (in remoto) la sessione d’asta.

Dunque, ecco esposti gli estremi di questi i 2 beni all’asta. Adatti a chi cerca l’occasione giusta per un investimento immobiliare vincente e redditizio nel medio lungo termine e cerca l’avventura nel mattone.

Infine, per chi invece ha intenzione di vendere casa presentiamo qui al link qual è il momento storico perfetto per passare all’incasso e massimizzare così il suo guadagno.