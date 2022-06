In queste torride giornate estive non c’è niente di meglio per rinfrescarci che mangiare un gelato, un ghiacciolo oppure una granita. La granita appartiene alla tradizione siciliana e, nella versione classica, si prepara al limone ma conosce tante varianti realizzate con ogni tipo di frutta. La granita è particolarmente rinfrescante e gradevole. In Sicilia la mangiano già a colazione accompagnandola con la classica brioche con il tuppo, soffice e non particolarmente dolce. E con la panna che non può mancare. Seguiamo il loro esempio, visto che sanno sopravvivere elegantemente al caldo.

Un sapore fresco e delicato

Oggi con gli Esperti di Cucina della nostra Redazione prepareremo una granita alla frutta, dal sapore fresco e delicato, da gustare a fine pasto o in ogni momento della giornata.

Ingredienti

Per la granita:

400 g di fragole;

120 g di zucchero;

500 g di acqua;

30 g di succo di limone.

Per la decorazione:

200 ml di panna fresca;

fragole intere q.b.;

foglioline di menta q.b.;

2 cucchiai di zucchero a velo.

Cremosa e rinfrescante questa granita fatta in casa senza gelatiera, che non è al gusto di limone ma di un delizioso frutto di stagione

Per preparare la nostra granita mettiamo l’acqua in un tegamino e la portiamo a ebollizione. Quando bolle, versiamo lo zucchero e giriamo qualche minuto perché si sciolga completamente. Ora togliamo dal fuoco e lasciamo raffreddare. Nel frattempo laviamo e asciughiamo le fragole, le tagliamo a pezzi e le frulliamo con un mixer. Se dopo questa operazione dovessero rimanere dei semini, setacciamo con un colino la purea di fragole, aiutandoci con una spatola. In questo modo il composto sarà liscio ed omogeneo, perfettamente vellutato. Ora uniamo il succo di limone e anche lo sciroppo, che nel frattempo è diventato tiepido.

Mescoliamo bene il tutto per farlo amalgamare. Poi versiamo il composto in un contenitore e lo mettiamo in freezer. È importante che il contenitore sia a chiusura ermetica in modo che l’aria non entri. Dopo circa mezz’ora rimuoviamo il contenitore dal freezer e mescoliamo il contenuto con una forchetta per evitare che si formino cristalli. Dobbiamo ripetere questa operazione ogni mezz’ora per circa quattro ore.

Nel frattempo prepariamo la decorazione. Montiamo a neve la panna fresca con lo zucchero aiutandoci con le fruste elettriche. Poi laviamo con cura le fragole intere e le foglioline di menta. Quando la granita sarà pronta, la versiamo nelle coppe e decoriamo con un ciuffo di panna, qualche fragola intera e qualche fogliolina di menta. Cremosa e rinfrescante questa granita fatta in casa ci delizierà con la sua bontà.

Lettura consigliata

Ecco come preparare un profumato primo piatto estivo con 3 piccoli segreti che lo trasformano in un capolavoro da chef stellato