Vince alla lotteria chi trova questa rara moneta da 1 euro perché potrebbe valerne quasi 20.000

Quando pensiamo al Mondo del collezionismo subito ci vengono in mente gli antichi oggetti di valore di un tempo. Tuttavia non sono solo opere d’arte, sculture, vecchie pergamene e manoscritti ad appartenere a questa categoria. I collezionisti possono appassionarsi a centinaia di rarità. C’è chi colleziona francobolli, chi inestimabili bottiglie di vino, fino ad arrivare ai più virtuosi che accumulano nel garage auto d’epoca. Infine, impossibile non citare lo sconfinato Mondo delle monete. Le più celebri sono certamente le monete antiche, come le vecchie lire e fiorini d’oro che, se ben conservate, possono raggiungere valori astronomici. Tuttavia potremmo rimanere sorpresi di come anche le monete moderne, ovvero quelle di euro, possano diventare l’oggetto del desiderio di tanti collezionisti. Il perché? Le particolarità conferite dagli errori di conio.

Le monete possono diventare oggetti da collezione in base a diversi criteri. Il primo è quello del numero di monete emesse. Intuitivamente una moneta prodotta in numero minore rispetto al normale acquista automaticamente valore. È il caso di alcune monete celebrative prodotte per occasioni specifiche. Generalmente a questo scopo vengono usate le monete da 2 euro. Fino al 2021 il numero di questo genere di monete ammontava a 428 tipologie emesse per diverse ragioni da diversi Paesi. Tra questi Città del Vaticano, Lussemburgo, San Marino, ma anche la Germania con la dedicata ai Länder tedeschi, la Spagna con la serie dedicata ai Patrimoni UNESCO e il Principato di Monaco con quella dedicata alla principessa Grace Kelly.

Altro discorso, invece, è fatto per le monete che presentano errori di conio, ovvero difformità di stampa rispetto all’originale. La moneta di cui parleremo in seguito appartiene proprio a questa categoria.

La moneta rara in questione è quella da 1 euro stampata nel 2002 raffigurante il gufo, simbolo di saggezza. Quello che renderebbe estremamente rara la moneta è il corpo centrale. La parte esterna, infatti, risulta consona agli standard riportando le stelle dell’Unione Europea. La parte centrale, però, sembra essere stata assemblata sottosopra e di conseguenza il gufetto è rivolto dalla parte dove generalmente è raffigurato il valore della moneta, ovvero 1 euro.

Le caratteristiche della moneta hanno indotto il venditore a metterla in vendita per una cifra pari a 18.000 euro. Insomma, vince alla lotteria chi trova questa rara moneta montata al contrario.

Ora, nonostante il venditore abbia ben 459 feedback positivi sull’ecommerce dove la moneta è stata messa in vendita, ricordiamo di essere cauti. Se non siamo esperti, prima di vendere e comprare, dovremmo far riferimento ad un professionista del settore.

