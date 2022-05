É un errore gravissimo non avere questo oggetto che potrebbe aiutarci in caso di emergenze e di pericoli di ogni genere

Soprattutto negli ultimi tempi, non si sa cosa aspettarsi. Che sia per un fenomeno naturale o per un’emergenza inaspettata, potremmo trovarci a dover lasciare la nostra casa con poche cose. Fortunatamente, esistono anche aiuti da parte della tecnologia nell’avvisarci in caso di pericolo. Anche solo per un viaggio improvviso, dovremmo essere organizzati per poter avere tutto l’occorrente per almeno 72 ore.

Da qui nasce l’idea di avere uno zaino di emergenza. Farlo all’ultimo momento potrebbe portarci a dimenticarci oggetti importanti e portarne altri totalmente inutili. Per questo è importante prepararlo quando non abbiamo alcuna fretta. É un errore gravissimo non avere questo oggetto, perché potremmo trovarci in difficoltà nel momento del bisogno.

Come prepararlo per le emergenze

Nonostante ognuno abbia diverse esigenze nella propria quotidianità, ci sono alcune indicazioni che possono essere di aiuto a tutti. All’interno del nostro kit dovremmo avere ciò che ci serve per almeno tre giorni.

La prima cosa da mettere è l’acqua. Mettiamo all’interno almeno 5 litri, in quanto 1 litro al giorno è il minimo necessario a persona. Ancora meglio se si prevede un kit di depurazione portatile, in modo da avere una scorta costante.

Come seconda cosa il cibo. Preferiamo tavolette energetiche o pasti disidratati, a cui basta aggiungere solo un po’ d’acqua. Infine, aggiungiamo cibi in scatola con una lunga conservazione. Non esageriamo, però, perché lo zaino dovrà comunque essere leggero.

Una piccola cassetta del pronto soccorso è essenziale per contrastare qualsiasi emergenza del viaggio. Se ne trovano di già preparate oppure se ne può creare una in casa. Abbiamo precedentemente dato delle indicazioni utili su come prepararlo.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, pensiamo a ciò che ci può servire per tre giorni. Solo ed esclusivamente l’indispensabile. Aggiungiamo anche una bandana, che anche se ci può sembrare inutile, può essere utilizzata in diverse occasioni.

L’occorrente per un riparo è essenziale. Innanzitutto una tenda da campeggio piccola e un sacco a pelo, questo ci potrà aiutare a proteggerci dalle intemperie. Infine in un sacchetto con tutto ciò che ci serve per l’igiene personale.

É un errore gravissimo non avere questo oggetto che potrebbe aiutarci in caso di emergenze e di pericoli di ogni genere

Preparare lo zaino nel momento dell’emergenza, mentre non siamo lucidi è un grave errore. Infatti, nella paura di lasciare le cose a cui teniamo, potremmo caricarlo inutilmente. Avere uno zaino leggero, significa avere meno problemi nel trasportarlo se dobbiamo camminare.

Una volta pronto, ricordiamoci di metterlo in una posizione accessibile nel momento del bisogno. Avremo una preoccupazione in meno in caso di emergenza.

