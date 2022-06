È tempo di pensare alle vacanze e di cominciare a valutare quale sarà la nostra prossima tappa per un viaggio da sogno. Potrebbe sembrare cosa facile in apparenza ma le variabili da tenere in considerazione sono molte. Chi viaggia, generalmente, predilige posti facilmente raggiungibili, magari in macchina, che siano caratteristici e suggestivi ma che siano anche a buon mercato. La meta che consigliamo oggi rispecchia tutte queste caratteristiche perché facilmente raggiungibile dall’Italia, ricca di bellezze naturali e a prezzi decisamente contenuti.

Bella da non credere

Se quest’anno, dunque, non siamo affascinati dalla Spagna, dalla Francia, o ancora da Albania e Portogallo, potrebbe essere una buona idea la Slovenia.

Questa splendida terra colpisce da subito per la sua fitta vegetazione abbondante e rigogliosa di un suggestivo verde smeraldo che ci farà ritrovare contatto con la natura.

La città che nello specifico vogliamo consigliare è la capitale della Slovenia, ovvero Lubiana.

Lubiana è tra le mete più belle in Europa ed è assolutamente da visitare. Detta anche la “Venezia del nord Europa” questa città sorge sul fiume Lubljanica sul quale è possibile godere di un rilassante giro in battello. Ma la città è facilmente visitabile anche piedi per ammirare i suoi caratteristici ponti, tra cui quello dei draghi, costruito nel ‘900 in onore dell’imperatore Francesco Giuseppe. Tra le viuzze del centro ci perderemo tra piccoli bistrot e botteghe per arrivare fino al caratteristico mercato centrale. Da non perdere poi sono la maestosa biblioteca e la barocca cattedrale di San Nicola

È tra le mete più belle in Europa questa città vicinissima all’Italia immersa nel verde tra laghi e castelli

La città è protetta dall’imponente collina che ospita il castello. Facilmente raggiungibile da cui godremo di una vista mozzafiato su tutta Lubiana. Altro castello meraviglioso, poi, è quello ospitato nel parco di Tivoli, parco naturale che si estende per ben 510 ettari.

Inoltre, ad appena 50 km da Lubiana c’è uno dei laghi più suggestivi del Mondo, ovvero lo splendido lago di Bled, anch’esso con castello sospeso sul lago immerso tra le montagne.

Lubiana è facilmente raggiungibile dall’Italia, specialmente da Veneto e Friuli.

Questa splendida capitale dista, infatti, circa 2 ore e 30 dal Veneto e poco più di un’ora da Trieste.

A proposito, Trieste potrebbe essere un’ottima tappa intermedia assolutamente da visitare per vedere la splendida piazza Unità d’Italia, castelli e cattedrali. Inoltre se passiamo per Trieste non dimentichiamo di visitare i caffè storici e godere dei tipici aperitivi triestini con Spritz rigorosamente bianco.

Lettura consigliata

Vicino all’Italia è nascosto un paradiso terrestre con sabbia finissima, mare cristallino e panorami mozzafiato