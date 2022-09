È tra i borghi più belli d’Italia questa cittadina dell’Alto Adige

L’autunno alle porte non deve fermare la nostra curiosità. Anzi, le città e i borghi assumono nuove sfumature di colori. I fotografi si accalcano per scattare ricordi memorabili. La luce del sole oltretutto si fa più parallela. Così fornisce sfumature indimenticabili. Ottobre in Alto Adige è già tempo freddo. La vendemmia e la raccolta delle mele è terminata. E le persone si preparano ad un notevole cambio dello stile di vita. Ma non è ancora tardi per visitare Vipiteno, in tedesco Sterzing, una vera e propria perla sotto le montagne.

Molti la amano in pieno inverno. Quando i mercatini natalizi si accalcano in città. Ma ci sono almeno 3 ragioni per passare una domenica tra le sue vie e le pareti colorate. Non a caso è tra i borghi più belli d’Italia questa cittadina dallo spirito assieme urbano e montano.

Pareti affrescate, portici e bovindi

Vipiteno è sempre stata una cittadina accogliente e benestante. Nei secoli del Medioevo ha fuso l’ospitalità di una città di passaggio al fiorire dei commerci. In particolare, quelli derivanti delle miniere e dalle vicine dogane.

Qualsiasi appassionato di urbanistica e vivibilità rimarrà stregato da Vipiteno. Passeggiare per qualche ora nelle strade del centro significa incontrare simbologie e schemi di una città nata alla base delle montagne. Ecco i portici e i negozi per raccogliere la vita nelle lunghe giornate invernali. Ma anche le pareti coloratissime dei palazzi, pensate così per ravvivare i materiali di costruzione isolanti ed il legno. Ed ecco gli straordinari e caratteristici bovindi, ossia le finestre esterne a forma poliedrica diffuse per massimizzare l’accesso della luce negli ambienti interni. Per non parlare dei vicoli di pietra su cui si addossano le case come a ripararsi l’un l’altra dal freddo.

Salire sulla Torre delle Dodici è un’altra ottima ragione per visitare Vipiteno. Questo edificio ha una funzione antica e semplice, ovvero osservare. Dalla sua cima per secoli i civili si avvicendavano per mantenere sotto controllo eventuali pericoli e problemi che provenivano dalle vie di comunicazione o dalle montagne. Il nome fa riferimento a come la vita dell’intera cittadina fosse scandita dalle campane. Al dodicesimo rintocco, ecco che era arrivata la meritata pausa di mezza giornata. Per salire occorre consultare gli orari e i periodi previsti dall’Amministrazione comunale, visto che la torre è regolarmente visitabile durante lo svolgimento dei mercatini invernali. Per gli altri periodi, invece, si prevedono solo aperture eccezionali.

È tra i borghi più belli d’Italia questa cittadina dell’Alto Adige

Non dimentichiamo poi il patrimonio geografico e culinario di Vipiteno. A pochi chilometri di distanza il fascino dei ghiacciai come il Malavalle, ma anche di valli verdi da non perdere come la Val Passiria. L’imperdibile cucina altoatesina delizierà il nostro palato.

