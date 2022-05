Anche se sopravvalutato il titolo Sostravel.com potrebbe dare grosse soddisfazioni ai suoi azionisti

Dopo che per anni il titolo non abbia dato grosse soddisfazioni ai suoi azionisti, da inizio anno le azioni Sostravel.com stanno correndo non poco a Piazza Affari. Se si fa eccezione per il caso AlgoWatt (che da inizio anno ha guadagnato circa il 170%), il titolo Sostravel.com è quello che ha fatto meglio da inizio anno oltre il 6%, seguito poi da Cyberoo, unico altro titolo del settore con performance positiva.

Allo stato attuale la tendenza in corso è rialzista, ma si sta scontrando con la resistenza offerta dall’obiettivo più probabile del rialzo in area 1,052 euro (I obiettivo di prezzo). La rottura di questo livello potrebbe aprire le porte al raggiungimento del successivo obiettivo in area 1,372 euro. La massima estensione rialzista, invece, si potrebbe andare a collocare in area 1,692 euro.

Qualora, invece, il break rialzista non dovesse riuscire, allora il titolo potrebbe ritornare in area 0,75 euro.

La valutazione del titolo

Dal punto di vista dei multipli di mercato, utilizzando gli indicatori classici dell’analisi tecnica, il titolo Sostravel.com è fortemente sopravvalutato. Inoltre, secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per gli analisti non ci sono particolari punti di forza per il titolo. L’unico punto veramente di forza è la situazione finanziaria. L’indice di liquidità, infatti, è superiore a 2 e il rapporto debito totale su capitale è inferiore al 50%.

Avvertenza

Prima di concludere ricordiamo che la capitalizzazione del titolo è di poco superiore ai 7 milioni e che il controvalore medio scambiato giornalmente è inferiore ai 10.000 euro. Con piccole somme, quindi, è possibile determinare forti escursioni dei prezzi con conseguenti potenziali elevate perdite in conto capitale. Sostravel.com, infatti, è più volatile del 75% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 8% a settimana.

Nonostante i bassi volumi, però, la probabilità che una seduta di Borsa non veda scambi è relativamente piccola con una probabilità di poco superiore al 2%. Sale al 10%, invece, la probabilità che apertura, massimo, minimo e chiusura della seduta siano coincidenti. Ciò vuol dire che gli scambi si concentrano solo nella fase di asta di apertura o di chiusura.

Il titolo Sostravel.com (MIL:SOS) ha chiuso la giornata di contrattazione del 23 maggio a 1,00 euro, invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

