L’autunno porta con sé nuovi colori, nuove atmosfere e nuove e vecchie tendenze. Per quanto riguarda le borse, ad esempio, i modelli di tendenza sono già conosciuti, ma i colori e gli stili sono nuovissimi e originali.

Le borse sono quell’accessorio intramontabile di cui nessuno può fare a meno, sia per comodità ma anche per puro senso dell’estetica. Un tipo di borsa che unisce perfettamente comodità ed estetica è la borsa a spalla. È tornata questa iconica borsa di tendenza per l’autunno 2021 di cui proprio tutte avranno bisogno.

La borsa a spalla è un modello di varie dimensioni e capienze che si porta, appunto, in spalla. A differenza della borsa a tracolla, la borsa a spalla poggia su una spalla e sul fianco dello stesso lato del corpo. È un tipo di borsa molto amata per la sua capienza che è solitamente abbastanza ampia, anche se ne esistono anche di minuscole. Inoltre, è amatissima per la sua comodità.

La borsa a spalla è sempre stata un must have da tantissimi anni. Col tempo sono cambiati i modelli, i tessuti, e, a seconda dell’anno, sono cambiati anche i colori. Ma è un tipo di borsa che non tramonterà mai, grazie alla sua incredibile bellezza. Andiamo a conoscere due dei modelli di borse a spalla più iconici.

Shopper

Una delle borse a spalla più amate di sempre è la shopper. Questo tipo di borsa è sicuramente presente nell’armadio di tantissime donne grazie alla sua capienza, che la rende perfetta come borsa da tutti i giorni. La si utilizza per andare a lavoro o all’università, ma anche per uscire a fare compere.

La sua forma particolarmente rigida la rende anche abbastanza comoda e organizzata al suo interno. Dentro la borsa, infatti, sono solitamente presenti tanti scomparti che ne rendono l’organizzazione abbastanza semplice. All’esterno, invece, la borsa non presenta solitamente nessuna tasca.

Borse a spalla corte e piccole

Un altro tipo di borse a spalla che ritorna a essere di tendenza è la borsa a spalla piccola e corta. Sono un ottimo complemento per i nostri outfit senza rinunciare a una certa capienza e comodità.

In questo autunno in particolare, quelle che vanno più di moda sono quelle a effetto trapuntato, sia con imbottitura esterna che con effetto stropicciato. Di questo tipo di borse non possono mancare anche i modelli vintage, per chi vuole un tocco ricercato e di altri tempi.

